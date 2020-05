Dentro del oasis de 'La Flaca'. El espectacular hogar de Lili Estefan Esta es la hermosa residencia donde vive Lili Estefan en Miami. Mira donde la co-presentadora de El Gordo y la Flaca (Univision) se relaja con sus hijos en sus ratos libres Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La casa de Lili Estefan es fabulosa y cálida como la presentadora cubana. Su hogar en Miami está rodeado de árboles y de orquídeas, sus flores favoritas. Entra a la residencia de 'La Flaca'... Image zoom Lili Estefan/Instagram Aquí la vemos presumiendo sus famosas piernas sobre este sillón de mimbre. Detrás un colorido retrato de Estefan, confeccionado por el artista brasileño Romero Britto. Algunos fanáticos de la copresentadora de El Gordo y la Flaca (Univision) aseguran que en esa pintura la rubia se parece a la Princesa Diana. Image zoom Lili Estefan/Instagram En su patio tiene muebles blancos donde puede descansar al aire libre después de un largo día de trabajo. La residencia de Estefan se ha convertido en un segundo set de su programa durante la pandemia del coronavirus. "He puesto mi casa de estudio, mis hijos están haciendo las clases en el comedor. Si se trabaron en la cocina porque estaban buscando algo de comer, tienen que esperar el [corte] comercial para salir. Estoy grabando muy cerca de la cocina así que no se puede poner la lavadora de platos o hacer ruido mientras grabamos", contó a People en Español. "Lorencito grita 'mom' porque a veces se le olvida que estoy grabando en vivo. Es una dinámica difícil, todo el mundo está usando la casa de escuela y de oficina". Arriba la vemos con sus hijos Lorencito y Lina en su comedor, siempre lleno de flores y alegría. Las fiestas en su piscina son legendarias. Arriba la vemos con su hermano dándose un chapuzón. Su patio está lleno de palmas reales, celebrando su orgullo por sus raíces cubanas. A Estefan le encanta decorar su patio y celebrar fechas especiales como la Navidad en casa con familiares y amigos con buena música y comida. ¡Sus mascotas no pueden faltar! Sus perritos son parte esencial de su familia y su hogar. Estefan también tiene una hermosa oficina llena de libros, fotos familiares y retratos suyos de su época de modelo de Sábado Gigante, entre otros recuerdos.

