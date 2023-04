Casa de Julián Figueroa le pertenecía a Salma Hayek; esto dijo el fallecido cantante El fallecido Julián Figueroa hereda a su hijo una casa que perteneció a la familia de Salma Hayek y donde la famosa vivió durante muchos años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, el fallecido Julián Figueroa contó la historia de una propiedad que había pertenecido a Salma Hayek y que fue adquirida por su papá Joan Sebastian. Dicha propiedad que se encontraba al sur de Veracruz, México, fue la casa familiar de la famosa. El compositor quería realizar algunos arreglos para convertirlo en un restaurante o un hotel. Dichas reparaciones nunca se llevaron a cabo y se la dio como herencia al hijo que tuvo con Maribel Guardia. Con el tiempo surgieron algunos especulaciones en torno a esta propiedad que se decía estaba completamente en ruinas. El joven ahora fallecido, en aquel momento no dudó en explicar la verdad detrás del inmueble. "Es cierto, soy el dueño de la propiedad que en algún momento fuera de Salma [Hayek], más bien del papá de Salma, donde ella creció. El tema que empezaron a hacer [público] es que yo la tenía en la ruina; eso no es cierto", mencionó Figueroa. El hijo de Maribel Guardia dio mayores detalles al respecto y aclaró que como su mantenimiento era alto, no podía hacer muchos arreglos porque no tenía los recursos económicos para hacerlo. Julian Figueroa y Salma Hayek Julian Figueroa y Salma Hayek | Credit: Medios y Media/Getty Images; Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La realidad es que mi papá [Joan Sebastian] la compró ya en la ruina; la casa está abandonada y así la compró mi papá, abandonada, con la esperanza de, algún día, hacer algo más ahí, de convertirla en un restaurante o hacer una nueva casa sobre esa. Pero a mí me la heredó ya en el estado en que está ahorita", continuó. "La he limpiado, he hecho un montón de cosas ahí, pero ahorita no tengo el capital para hacer un hotel o un restaurante ahí. No soy responsable [de la situación]. Mi papá me la regaló con mucho cariño pero no voy a descuidar la educación de mi hijo [José Julián] o la vida de mi hijo para restaurar una casa que no dejé en ese estado". Con la muerte de Julián Figueroa, la propiedad que perteneciera a la familia de Salma Hayek seguirá en sus condiciones actuales y, seguramente, quedará a nombre de José Julián, el único hijo que tuvo el joven.

