¡Así es la espectacular casa de Jacky Bracamontes en Miami donde vive con su familia! La actriz y conductora ha creado un hogar de ensueño en la ciudad del sol donde hace una vida feliz junto a su esposo y sus cinco hijas. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Trabajadora nata, esposa entregada y madre coraje, así es Jacky Bracamontes, una mujer todo terreno a la que no se le resiste nada. Tan pronto está presentando La Voz como actuando en una obra de teatro, para luego llegar a casa y tirarse al suelo a jugar con sus cinco princesas. Ella y su esposo, Martín Fuentes, han construido un hogar de ensueño en Miami donde viven intensamente los momentos que el trabajo les deja libres. La casa, junto al embarcadero, cuenta con una enorme piscina donde en los días libres se dan chapuzones y juegan sin cesar. La casa dispone den un enorme jardín donde tienen esta cama elástica que disfrutan niños y mayores. El jardín es el lugar donde más tiempo están, sobre todo cuando se reúnen en familia y quieren pasar ratos de diversión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de piscina, el jardín tiene acceso directo al río desde donde suelen acceder al agua para hacer deportes acuáticos, como el jetski, o sencillamente disfrutar de un paseo en lancha al atardecer. El interior de la casa es de lo más acogedor. A la artista y su familia les encanta disfrutar de momentos cómplices en la cocina donde comparten las comidas y también celebraciones, como fue el caso del cumpleaños número siete de su hija Jacky el pasado mes de marzo. Image zoom Instagram Jacky Bracamontes Image zoom Instagram Jacky Bracamontes La bella Jacky también nos hizo partícipes de cómo se veía una de las habitaciones especiales de su casa, la de sus mellizas, Emilia y Paula. Lo hizo en un video conmovedor donde una vez más mostró tener muy buen gusto. Los colores claros y los espacios amplios son una constante en el hogar de la actriz de 40 años. Aunque la familia viaja constantemente a México, tienen su base en Miami, el centro neurálgico para el trabajo de la co-presentadora de Netas Divinas. Un lugar perfecto en todos los sentidos y adornado con el mejor accesorio de todos, el amor y la unión de la familia. ¡Felicidades!

