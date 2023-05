Conoce la espectacular casa de Aylín Mujica en Miami Así se ve el cálido hogar de la artista cubana, un espacio de paz y armonía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mucho más recuperada tras el susto de salud que sufrió y por el que tuvo que ser hospitalizada, Aylín Mujica se encuentra en casa y continúa con sus diferentes compromisos. Eso sí, tiene claro que el nivel de estrés y el ritmo frenético de estas semanas tiene que bajarlo. Y nada mejor que el calor de su hogar en Miami para conseguirlo. La artista ha construido un espacio lleno de paz y armonía donde disfruta de sus momentos libres, sus hobbies, sus silencios y, sobre todo, de su hija Violeta. Aylín Mujica Aylín Mujica | Credit: (Photo by Medios y Media/Getty Images) Su hogar es su templo y, como tal, lo cuida y mantiene perfecto, siempre poniendo atención a todos los detalles. Se trata de una casa con jardín en la que predominan los colores claros y espacios amplios. La entrada conduce a una gran sala que conecta con una cocina. La luz es la gran protagonista debido a los grandes ventanales. A través de su perfil en Instagram, Aylín ha compartido algunos de sus rincones sagrados en casa, donde el jardín ocupa un lugar muy especial. En él, además de divertirse y celebrar momentos mágicos con gente querida, también practica una de sus grandes pasiones: el deporte. Ideal para hacer frente las altas temperaturas de la ciudad del sol. La participante de La casa de los famosos 3 ha ido remodelando diferentes lugares de su casa que ha mostrado una vez terminada la obra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de los que más impactó al ser compartido con sus seguidores fue el baño, una auténtico oasis y reformado con todos los lujos. La artista tiene una agenda repleta de proyectos pero cuando estos acaban, nada como volver a su cálido hogar, el cual ha presumido en temporadas tan mágicas como navidad con sus adornos de la temporada y el arbolito. El exterior de su casa está rodeado de zonas verdes y espacios naturales ideal para recargarse y respirar aire puro. Una preciosa vivienda con todas las necesidades para feliz que ha ido convirtiendo en un hogar de lo más acogedor a través de los años. Aylín le ha puesto el corazón y eso se nota.

