La carta de Talina Fernández a su hija Mariana Levy antes de morir: "Te espero cuando nos vayamos juntas" Estas fueron las conmovedoras palabras que hoy cobran más sentido que nunca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Talina Fernández Talina Fernández con su hija Mariana Levy | Credit: IG/Talina Fernández Talina Fernández ha fallecido este miércoles a los 78 años. La partida de la presentadora mexicana ha llenado de tristeza los corazones de quienes la amaron en vida y admiraron su carrera como comunicadora. Apenas horas después de la partida de la Dama del buen decir, como era conocida públicamente, ha salido a la luz la carta que un día escribió a su hija Mariana Levy, fallecida en el 2005 de un paro cardíaco. Era en el programa Sale el Sol, del 2001, que Talina le dedicaba unas conmovedoras palabras a su hija por el 16 aniversario de su muerte. En esta carta compartía justo lo que acaba de cumplir, el unirse a ella y por fin poder volar juntas y felices. "¡Qué suerte que viviéramos puerta con puerta! Llegabas en la mañana con tu café y cargando a tu muchachito, oía desde la cocina tu voz diciéndome 'maaa', platicábamos y nos poníamos al día", dice una parte del escrito que leyó conmovida ante la audiencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, sobre todo, hay una frase que es la que hoy cobra más sentido que nunca y se ha hecho realidad. "Me envuelves en una nube de amor y te espero cuando nos vayamos juntas volando para seguirnos amando. ¡Gracias Dios por 39 años de Mariana Levy en mi vida!", concluyó. Talina Fernández Talina Fernández | Credit: IG/Talina Fernández Madre e hija ya vuelan juntas, abrazadas y en unión espiritual. Talina fue ingresada por complicaciones de la leucemia que padecía, tal y como informó su hijo Coco Levy. Apenas momentos después, la también actriz fallecía dejando de luto el mundo de la comunicación, pero también episodios y trabajos que vivirán por siempre.

