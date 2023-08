La carta abierta de Juanes sobre la depresión: "Han pasado muchos años para poder escribir esto" El cantante abre su corazón de par en par para contar, como nunca antes, su experiencia con la depresión. "Odiaba verme al espejo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La salud mental es un tema que cada vez tiene más presencia y visualización en los medios y las redes sociales. En parte, también gracias a celebridades que han roto el silencio y han decidido compartir su experiencia. Hace unos años, Juanes daba a conocer la depresión que vivió, sin filtro de ningún tipo. Y esta semana ha vuelto hacerlo de una forma mucho mas detallada, abierta y conmovedora. El cantante ha querido contar con detalle lo que significa tener este padecer y lo que, en su caso, le ayudó a ir viendo la luz. Ha reconocido que no ha vencido la depresión, pero está en el camino correcto y con las herramientas necesarias para manejar esta situación. "Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano. Han pasado muchos años para poder escribir estas cuatro líneas", empieza su poderoso escrito. Juanes Carta abierta de Juanes sobre la depresión | Credit: (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for The Recording Academy) En tres páginas, Juanes cuenta de principio a fin todo lo que ha pasado, sentido y vivido con la depresión, su compañera durante muchos años. Un mensaje con el que quiere destacar a su público que ni siquiera el dinero, el éxito o la fama tienen el poder de curar. "Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión", explica. "De hecho, el éxito profesional no garantiza la felicidad, tampoco el dinero". El intérprete multipremiado expresó que el ser humano se pasa la vida pensando que será feliz cuanto tenga aquel deseo, cosa o bien material que ansía, pero asegura que el bienestar no tiene nada que ver con eso. "La depresión es una enfermedad muy común, más común de lo que imaginas. Yo personalmente la sufro desde hace muchísimos años. He tenido que lidiar con estos factores genéticos y químicos desde hace mucho tiempo atrás", continúa su escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pasó de la extrema timidez en su infancia y adolescencia, a una fama mundial apoteósica. Hace 13 años, y con un gran vacío, decidió parar. Algo que, asegura, fue la mejor decisión de su vida. El proceso fue muy duro. "Llegué a un punto de cansancio tal que odiaba verme al espejo, escuchar mi música, verme en alguna publicación, y, lo más doloroso, no disfrutar de estar en el escenario", continuó. La carta aborda qué le ayudó en el camino y quiénes han sido un baluarte para él. También reconoce que la depresión sigue latente, es parte de su vida, pero ahora entiende y sabe cómo afrontar la situación. "Hoy puedo escribir estas palabras después de muchos años y muchas tristezas, y comparto mi historia contigo. Logré salir adelante... No he vencido la depresión, pero la manejo mucho mejor. Y puedo decir que soy más feliz y exitoso que nunca antes en mi vida." Amigos, colegas, fans y familiares, como su esposa, Karen Martínez, han aplaudido el coraje de contar su vivencia a las millones de personas que le siguen y leen. Una manera de tender puentes, abrir camino y sembrar esperanza en quienes, como él, pasan por lo mismo.

