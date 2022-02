¡Famosa influencer desata pasiones con su cuerpazo de infarto a los 74 años! Se llama Carolyn Hartz y lleva casi 30 años sin comer azúcar. La empresaria australiana decidió dar un cambio radical a su vida cuando fue diagnosticada de diabetes. Los resultados son fascinantes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes sociales son una fuente interminable de sorpresas, algunas muy gratas. Este es el caso de Carolyn Hartz, la influencer australiana quien, además de causar furor con su esbelta figura a los 74 años, ha conmovido con su historia de superación personal. Hace tres décadas, la también empresaria fue diagnosticada con diabetes, una noticia que supuso un antes y un después en su vida. Desde ese momento decidió cortar por lo sano con el consumo de azúcar en su alimentación. Un paso decisivo que ha tenido consecuencias muy positivas en su organismo. A edad, Carolyn goza de un estupendo estado de salud que se ve reflejado en su apariencia. Puede presumir te tener un cuerpo de modelo que se ha ganado a pulso, fruto de su saludable alimentación y, por supuesto, del ejercicio, parte fundamental de su rutina diaria. Su perfil de Instagram se ha convertido en uno de los más visitados por la gran variedad de ricas recetas que ofrece y, lo mejor de todo, ¡sin un ápice de azúcar! Con ellas ha demostrado que comer sin la presencia del dulce no tiene que ser aburrido, todo lo contrario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus consejos y sus recomendaciones ya llegan a más de 30 mil seguidores que aplauden y siguen sus propuestas culinarias con gran interés. Ella es el claro ejemplo de que con disciplina y voluntad, es posible llegar a una avanzada edad con salud y un aspecto físico estupendo. "Muchas mujeres mayores de 50 piensan que no es posible mantener una forma y peso razonables cuando se supera esa edad. Sabemos que nuestro metabolismo se ralentiza a medida que envejecemos, y eso significa que tenemos que tomar el control y tomar decisiones más saludables y trabajar un poco más", explicó en una entrevista con el diario Daily Mail. A sus deliciosos platos y tablas de ejercicios. Carolyn añade algo más a su vida saludable: la ilusión. El ingrediente mágico que nunca falla.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Famosa influencer desata pasiones con su cuerpazo de infarto a los 74 años!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.