¡No reconocerás a Carolina Sandoval en estas fotos del recuerdo! ¡Wow! La presentadora venezolana comparte imágenes suyas tomadas hace algunos añitos. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La comunicadora venezolana Carolina Sandoval deleitó a sus seguidores en las redes sociales al publicar varias fotografías suyas tomadas hace ya algunos añitos. Al compartir las imágenes, la presentadora del programa de entretenimiento Suelta la sopa demostró que no ha perdido su característica expresividad y naturalidad frente al lente. Image zoom Carolina Sandoval Instagram; Jesse Grant/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images Otra de las fotos compartidas por la conductora del programa de Telemundo la muestra con su colega y compatriota Rodner Figueroa. Image zoom Instagram / Carolina Sandoval “Mira lo que me encontré en el baúl de los recuerdos”, escribió la periodista en sus historias de Instagram etiquetando a su compañero. Image zoom La venezolana también puso otras imágenes con periodistas y amigas como Luz María Doria y Gloria Ordaz, con quienes también trabajó en el pasado. Image zoom Instagram / Carolina Sandoval SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con la seguridad que también la caracteriza, Sandoval siempre le ha dado su mejor cara al lente. El domingo publicó una sensual foto en traje de baño recordando un verano de playa y sol previo a la cuarentena. Hoy por hoy, Sandoval se encuentra promocionando su nuevo libro, Dime qué posteas y te diré quién eres, en el que revela a sus seguidores el secreto de su éxito en las plataformas sociales. Su peculiar estilo de comentar y hacer parodias la ha convertido en toda una sensación en el mundo cibernético. En Instagram, la Venenosa tiene más de 2 millones de seguidores y en TikTok cuenta con más de medio millón. Advertisement

