¡Carolina Sarassa comparte feliz el destino desconocido de sus vacaciones en familia! La periodista colombiana mostró en exclusiva a People en Español el paradisíaco lugar al que se escapó con su esposo y sus dos hijos. "El mar y el cielo más azul que he visto en mi vida". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 19 de abril, Carolina Sarassa celebró su cumpleaños, una fecha que aprovechó, sobre todo, para agradecer de corazón. "Gracias, Dios, por un año más de vida, de experiencias, de aprendizajes y de tanto amor. Creo que finalmente maduré y lo puedo comprobar", escribió. En ese momento se preparaba para una nueva aventura, unas vacaciones en familia a un destino que no reveló y que ha resultado ser de película. Así mismo lo compartió en exclusiva para People en Español y con unas imágenes que demuestran la tranquilidad y la belleza del lugar elegido. ¿Hacia dónde partió la conductora de Univision? "Una de las vacaciones más especiales que he tenido, sin pensar para dónde voy, qué empacar, solo dejándome llevar. Disfruté al máximo de mis hijitos y mi esposo", nos contó. Carolina Sarassa Carolina Sarassa luciendo bikinazo | Credit: Cortesía de Carolina Sarassa Carolina Sarassa Carolina Sarassa | Credit: Cortesía de Carolina Sarassa El entorno hizo mucho. Y es que la exitosa comunicadora y su familia pasaron unos días en las Islas Turcos y Caicos, un auténtico paraíso del que disfrutaron de principio a fin. "El mar y el cielo más azul que he visto en mi vida", confesó Carolina, quien se mostró feliz junto a sus retoños, Chloé Sofía y Noah Mattía. Carolina Sarassa Carolina y su hijita Chloé | Credit: Cortesía de Carolina Sarassa Carolina Sarassa Carolina con su hijo Noah | Credit: Cortesía de Carolina Sarassa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia disfrutó del buen tiempo, de las aguas cristalinas del lugar, de la piscina y, sobre todo, de su bonita compañía. Las sonrisas de dicha de todos son las protagonistas de estas entrañables imágenes. Una escapada familiar perfecta en la que Carolina contó con su gran cómplice, su esposo Andrés Chacón, con quien posó muy enamorada. Carolina Sarassa Carolina Sarassa y su esposo | Credit: Cortesía de Carolina Sarassa Carolina Sarassa Carolina junto a su esposo Andrés | Credit: Cortesía de Carolina Sarassa Unas merecidas vacaciones de miércoles a sábado donde han gozado de las bellezas del lugar y del tiempo de calidad. Carolina, además de triunfar en su profesión, puede presumir de haber conseguido el mayor logro de todos: formar una preciosa familia de la que se siente muy orgullosa. ¡Muchísimas felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Carolina Sarassa comparte feliz el destino desconocido de sus vacaciones en familia!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.