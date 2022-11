Exclusiva: Carolina Sarassa se debate entre la política y la familia La periodista Carolina Sarassa ama a su familia, a la vez de su profesión. Por ello, debe sortear los desafíos que ello implica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes 8 de noviembre de 2022, se llevaron a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos; por ello, era fundamental que las personas tuvieran la información correcta que les permitiera tomar una decisión bien fundamentada. Con el fin de hacerle frente a las fake news que ha tomado fuerza en los últimos tiempos, Carolina Sarassa se convirtió en un factor determinante de la cobertura especial realizada por Univisión para dar los datos precisos y desmentir cualquier asunto falso que surgiera de manera pública. "El tema de la desinformación es súper importante", advirtió a People en Español. "Un centro de información, se llama PIO, dice que el 70 por ciento de la gente en Estados Unidos piensa que la desinformación es una amenaza, se vio y se ha visto", continuó. "Estuve encargada de un segmento que se llama 'El detector'. Analizamos con un grupo de colegas que era lo que estaba saliendo en el momento y era falso o si falta contexto. La misión era asegurarnos de que lo que la gente está viendo es verdadero". Para lograr esta importante labor, la comunicadora tuvo segmentos cada determinado tiempo, durante los cuales se ponía en contacto con el grupo de periodistas que estaban en una habitación y con los que mantuvo "comunicación directa" para revisar la información que estaba llegando y darle a la gente los datos de manera fidedigna y "asegurarme de que cada cosa que dijera fuera correcta, porque si estoy hablando del detector, tengo que dar la información correcta" y "tengo millones de notas para asegurarme que lo que dije sea verdadero". Carolina Sarassa Carolina Sarassa | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su trabajo periodístico la ha hecho acreedora a diversos premios y reconocimientos, que si bien, le representan una gran responsabilidad social, también sin fruto de los malabares que debe hacer para cumplir a cabalidad con sus responsabilidades profesionales, al tiempo de ser una madre y esposo dedicada a su familia. "Una mamá quisiera que el día durara más de 24 horas y, en ocasiones, hace uno lo posible para, quizá, 24 horas estar despierta", confesó. "En mi vida tengo varias prioridades; número uno mi familia y de la mano mi trabajo porque es lo que me gusta y le doy un gran ejemplo a mi hijita para que el día de mañana sea mujer independiente, y a mi hijito para que también sea independiente, y respete a las mujeres", mencionó. "Hago lo posible para que el tiempo dure; haciendo todo a la vez, tengo dos manos. Afortunadamente, como mujeres tenemos esa habilidad de hacer más de una cosa a la vez. A veces, me llevo a los niños y mi esposo, afortunadamente, es muy flexible con eso del trabajo y si me toca hacer un viaje, se queda con ellos en el hotel, y los veo los fines de semana; así no pierdo oportunidades de trabajo, pero tampoco me pierdo la vida de mis hijos que es muy importante para mí". "No hay que ser perfectas para ser feliz", Carolina Sarassa Carolina Sarassa Credit: Cortesía: Univision Carolina Sarassa sabe que lograr el equilibrio entre su amada familia y el periodismo es un desafío que realiza gustosa; además, ya tiene planes profesionales como escribir un libro y buscar la oportunidad de estar en un noticiero nocturno. "Ser mamá es la bendición es más grande que me ha dado el mundo", expresó. "A veces vemos a la gente que está en el noticiero en la televisión y piensan muchos que tiene la vida perfecta, no la es. Tengo dos perros, cuatro gatos, mamá, papá, esposo, dos niños. Paso la mayoría de mi día corriendo como una loca. Soy una mujer muy feliz y quiero que sepan que no hay que ser perfectas para ser feliz".

