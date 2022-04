Carolina Sarassa, casada con Andrés Chacón: "Estoy enamorada de otro hombre" La famosa conductora de Univisión causó estupor con escandalosa declaración. ¿Se acabó el amor? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ganadora de seis premios Emmy, presentadora de noticias en Univisión para su plataforma digital, la bella profesional Carolina Sarassa dejó helado a su esposo Andrés Chacón cuando tuvo que darle una noticia insólita: "estoy enamorada de otro hombre". La pareja se conoció en el año 2008. Tras varios años de una bonita amistad, Carolina y Andrés se enamoraron, una relación que terminó en una emotiva boda en 2011, seguida de una luna de miel que disfrutaron visitando Colombia, Italia y Roma, como revelaron en su blog por aquel entonces. Fruto de su matrimonio, la pareja ha tenido dos hijos. Su primogénita, la pequeña Chloé Sophía, fue una niña que robó el corazón de sus padres desde el minuto uno. Ahora, el pequeño Noah Mattia, tiene a su mamá desbordada de amor. Tanto, que ésta fue la confesión que la famosa conductora compartió en sus redes: "Hoy le dije a mi esposo: estoy enamorada de otro hombre. ¡Te amo hijito bello!". Carolina Sarassa hijo Credit: IG Carolina Sarassa Carolina Sarassa Credit: IG Carolina Sarassa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Soy mami de nuevo!", anunció del feliz nacimiento de su segundo hijo, después de llevarse un gran susto al ser ingresada de urgencias en la recta final de su embarazo. Los médicos decidieron provocarle el parto ante la sospecha de que la placenta estaba dejando de funcionar. Enormemente familiar y muy unida a sus papás y a su esposo, a la conductora se le hizo muy difícil dejar a sus hijitos en casa para regresar a su trabajo en la televisión después de ser mamá: "Me duele mucho despegarme de [mis hijos] porque he pasado todo el día con ellos", confesó en exclusiva a People en Español. Carolina Sarassa y sus hijos Credit: Cortesía @drishtidream "Me voy a levantar a las tres de la mañana, me voy a escapar de casa para que no se den cuenta que me estoy yendo. No dejo de pensar como va a ser por la mañana cuando mi niña, que duerme conmigo, se levante y pregunte ¿dónde está mamá? Son casi tres meses que he estado con ella todos los días por la mañana y con el niño que es tan chiquito", agregó. "Así que dejarlos por algunas horas me parte el alma, pero mis papás, que son ángeles, vienen a cuidarlos y eso me deja muy tranquila porque están en excelentes manos".

