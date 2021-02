Close

Carolina Sandoval y su madre reciben graves amenazas de uno de sus haters La conductora explicó qué fue lo que pasó mientras transmitía un vivo junto a su progenitora a través de su canal de Youtube. El hecho fue reportado a las autoridades. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es la reina de las redes y de la alegría. Carolina Sandoval lleva felicidad y entretenimiento en el desayuno, el almuerzo y la cena a sus millones de seguidores. Y su mami, Amalia Guzmán, también. Pero eso, también tiene sus riesgos, y así lo compartió desde el corazón la conductora venezolana a través de una publicación en sus redes. Ella y su progenitora recibieron amenazas muy graves por parte de un seguidor mientras ambas hacían un directo desde el canal de Youtube de la matriarca. Un hecho que, como bien resaltó Carolina, debe ser reportado a las autoridades independientemente del miedo que uno sienta. "Hoy en un en vivo desde el canal de Youtube de mi mamá Amalia recibimos una amenaza de un hater o algo más que eso, algo realmente incómodo y que no se puede pasar desapercibido, y que inmediatamente reportó mi equipo de trabajo digital a las entidades correspondientes", explico con mucha seriedad. Carolina instó a influencers y personas que como ella trabajan en las redes a tener cuidado y no informar de dónde están en tiempo real, pues esto puede conllevar problemas mayores. Ella, siempre dispuesta a ofrecerlo todo y más, a veces lo hace, pero quiso resaltar lo importante de compartir las cosas en diferido para evitar disgustos. Y, por encima de todo, expresó la necesidad de denunciar todo acto vandálico, amenaza o comportamiento contra la dignidad de una persona, a pesar del miedo a las represalias que uno pueda tener. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "NO LO OLVIDEN, algo que atenta contra tu integridad por el simple hecho de realizar lo que amas, de exponer tus ideas de forma genuina, de simplemente ser tú, entre otras cosas, no puede ponerte vulnerable a las amenazas", señaló. El hecho de la existencia de muchas personas que se esconden detrás de un perfil para insultar, atacar y amenazar a personalidades públicas no significa que haya que normalizarlo. Como indica Carolina, el acoso cibernético hay que denunciarlo y no ser cómplices por miedo. Así que alerta siempre.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Carolina Sandoval y su madre reciben graves amenazas de uno de sus haters

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.