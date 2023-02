Carolina Sandoval y su esposo Nick Hernández hacen sensual baile de la silla a lo 'Magic Mike' Así de sensuales bailaron Carolina Sandoval y su esposo Nick, imitando el baile de la silla de Channing Tatum y Salma Hayek en la película Magic Mike. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval quedó impactada al ver la película Magic Mike's Last Dance sobre un stripper que conquista corazones. Al ver la escena donde el protagonista Channing Tatum le hace un sensual baile con una silla a la actriz mexicana Salma Hayek, la influencer venezolana quiso repetirla en casa. Sandoval y su esposo Nick Hernández hicieron su propia versión del baile de la silla y el video enloqueció a sus seguidores en Instagram. Vestida con una bata de seda morada, Sandoval le bailó a su esposo y Nick también hizo lo suyo. Entre risas, la pareja fue subiendo la temperatura con sus caricias en el video. "Finalmente el baile de la silla. Felicítenme, justo a una semana del día de San Valentín", escribió ella. En otro simpático video en Instagram, Sandoval muestra a su madre Doña Amalia, en piyama, entrando a la cocina la mañana siguiente y encontrando 'la silla' en la cocina. Carolina Sandoval Credit: (Omar Vega/Getty Images) La silla muestra rastros de la noche romántica de su hija y Nick, como la peluca de Sandoval, sus tacones y vestuario nocturno. "El que entendió, entendió", bromeó la venezolana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda esta película, que estrena en cines el 10 de febrero, dará mucho de qué hablar.

