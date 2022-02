Carolina Sandoval vs. la novia de Anuel AA ¿quién es la reina de la faja? Parece que una nueva competencia contra Carolina Sandoval aparece en la escena pública, se trata de Yailin, la novia de Anuel AA, quien muestra los beneficios de las fajas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La pareja conformada por Anuel AA y Yailin se prepara para su próxima boda. Por ello, la futura novia ha decidido hacerse algunos arreglitos estéticos para lucir fabulosa en durante el enlace matrimonial. Así, el cantante no dudó en ayudar a su prometida a colocarse una faja tras haberse sometido a una liposucción. "Anuel manos a la obra para ayudar a Yailin a ponerse la faja post operatoria", menciona la cuenta de Instagram de Suelta la sopa. Acompaña el mensaje con un video donde se aprecia a Anuel AA sujetándole la faja Yailin, quien está acostada en una cama. Esto no pasó desapercibido por Carolina Sandoval, quien es conocida como La reina de la faja, y no dudó en mostrar un video similar donde la presentadora está acostada en una cama, mientras su esposo Nick Hernández va cerrando poco a poco la faja. "Cuando aún muchas ni se atrevían a contarlo ya yo andaba enseñándoles como se vivía al estilo de la reina de la faja y me censuraban todos los días, y críticas no faltaban 'obvio'. Por cierto, acá un video de octubre 2016 con el verdadero experto en fajas mi Nick Hernández. Síganme para más consejos", escribió Sandoval para acompañar el mencionado audiovisual. Carolina Sandoval y Yailin Credit: Gabe Ginsberg/WireImage; Instagram/@yailinlamasviralreal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cibernautas le dieron su apoyo inmediato a La venenosa."La primera que tuvo los cojones de romper obstáculos y enfrentarse a tanta crítica y burla haciendo un live poniéndose una faja fue la venenosa. Si ella no se hubiera atrevido nadie lo estaría haciendo ahora. Así es la vida mi bella, Carolina Sandoval, ptimero te critican y luego te imitan. Reina de la faja sólo hay una y ¡eres tú!", mencionó una fanática. "Eso hablé ayer, que ya tú lo hacías; que eso no era nada nuevo"; "La original, las demás son copias"; "Así es Caro, ninguna te puede igualar y Nick todo un amor"; "La reina eres tú mi Caro", y "La reina es la reina"; agregaron. Habrá que ver si Yailin le responde a Carolina Sandoval, quien deja claro que se ha consolidado como la precursora de mostrar públicamente como se usan las fajas.

