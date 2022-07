¡Carolina Sandoval vive un momento único en Univision! "Siempre creyeron en mí" La conductora venezolana pisó fuerte en la famosa cadena de televisión hispana y no pudo evitar romper a llorar al hacer esta emotiva confesión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Atraviesa uno de los momentos profesionales más significativos de su carrera y sin la necesidad de estar frente a las cámaras de televisión. Carolina Sandoval ha sabido construir su imperio desde la base y ocupar un espacio de éxito en las redes sociales y como mujer emprendedora. Aún así, la venezolana confesaba a People en Español que la pantalla chica sigue siendo su casa y que, de regresar, le encantaría que fuera en un morning show como Despierta América, en Univision. La comunicadora podría estar más cerca que nunca de ese momento. Y es que, este martes, Carolina fue la invitada de excepción de uno de los programas del canal donde dio a conocer un testimonio conmovedor sobre su carrera como periodista. Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: (Photo by Omar Vega/Getty Images) Lo hacía en el Noticias Univision de la noche y junto a su conductor Elián Zidán, al que le hizo emotivas confesiones con las que no pudo evitar soltar alguna que otra lagrimita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Que sueñen con los angelitos mis amores y despierten agradecidos con la vida…yo me voy a la cama con muchas sonrisas del alma… Por cierto, la ultima foto de este carrusel es todo y más, es la mujer que soy recordando a la niña que soñó siempre en grande", escribió después de esta invitación. En dicha entrevista, la Venenosa recordó a los seres que más le apoyaron en su vida, sus padres, y las palabras que le dedicaron antes de que alzara su vuelo y acabara sus estudios universitarios. En un momento de la amena charla, el conductor le mostró esa foto de su graduación junto a sus progenitores. Y así, Carolina confesó la lección que le dio su padre cuando ella no creía en sí misma tanto como ahora y quería tener el cabello liso y los ojos verdes para poder hacer televisión. "Ellos siempre creyeron en mí", dijo con la voz rota. "Me dijo que las flores se marchitaban y las piedras duraban en el tiempo". Esta fue la frase de su papá que le ha acompañado toda la vida. Influencer, empresaria y mamá entregada a sus dos hijas, Carolina volvió a insistir en lo importante que es creer en uno mismo y jamás dejar de soñar, a pesar de lo que te digan los demás. ¿Será este el comienzo de una nueva etapa en Univision? Cumplidora de casi todos sus sueños, todo puede ser.

