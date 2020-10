Close

Carolina Sandoval se desviste y se le tira encima a un galán que no es su esposo Nick. ¡Mira el video! Carolina Sandoval grabó sensuales videos con un galán y los compartió en Instagram. ¿Qué opina su esposo Nick Hernández de esta nueva travesura de 'La Venenosa'? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval subió la temperatura en Instagram con videos que grabó junto al galán colombiano Beta Mejía. "El poder de la visualización es grande. Yo lo soñé el sábado y él @beta_mejia a parece así en mi mesa del comedor", escribió en Instagram al compartir el video. "Muchas quieren, pocas se atreven". En el clip vemos a la presentadora e influencer venezolana quitarse una bata y quedarse en traje de baño al acercarse al apuesto galán, que está sentado sin camisa sobre la mesa. Carolina lo mira seductoramente, y se tira encima del exconcursante del reality show Desafío y experto en fitness. ¿Qué pensará su esposo Nick Hernández? Afortunadamente él parece no ser celoso y apoya a su esposa con todas sus divertidas ocurrencias en TikTok y en sus redes sociales. ¡Pero eso no fue todo! En otro video en Instagram, para su show virtual 'El almuerzo con Caro', acostó a Beta Mejía en la mesa y lo cubrió de antojos como empanadas, yuca, papas fritas y asados, y ella fue comiendo de su cuerpo. "Como cuando el Instagram se convierte en realidad y todos tus videos de TikTok vienen a tu propia mesa, todo en esta vida se puede lograr. Este es un almuerzo divertido, es un regalo para todas las que han deseado hacer lo que yo estoy haciendo", escribió Sandoval. La presentadora aclaró que tanto ella como su invitado se habían realizado la prueba del coronavirus y habían salido negativos antes de grabar este video. "Esto es simplemente una parodia para alegrar el espíritu y divertirlos en casa durante estos momentos que estamos viviendo", concluyó la venezolana.

