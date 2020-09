Carolina Sandoval se queja de que TikTok le censuró un video. ¿Por qué? Carolina Sandoval fue censurada en TikTok. Mira el video que causó la controversia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval no soporta que la censuren. La venezolana explotó en las redes sociales denunciando que TikTok había censurado uno de sus videos. La influencer dijo que publicó un video en TikTok hablando del tema de "nuestra autoestima" que fue censurado. Sandoval muestra en su celular el video que causó la controversia, en el que aparece en bata de baño haciendo un tutorial de maquillaje y hablando sobre el amor propio. "No dejes que nadie te diga que te ves más bonita con maquillaje", dice Sandoval en el video que TikTok censuró. "En mi TikTok me pusieron una violación de las guías y lineamientos que ellos tienen. No puede ser que ellos me hayan hecho esta vaina a mí. Me quedé mal", confesó. "Acá mi denuncia de hoy por la “suspensión” de un video mío en una de mis plataformas favoritas #TikTok", escribió en Instagram, compartiendo un video contando todos los detalles. Sandoval añadió que nunca le han suspendido un video en traje de baño y no entiende por qué este nuevo video hablando del maquillaje y la verdadera belleza fue censurado en esta plataforma digital. "¿Qué es lo que está mal en el video? ¿Qué es lo que está mal de decirle a la gente: 'Quiérete, ámate'?", pregunta la Venenosa. Image zoom (Omar Vega/Getty Images) Sandoval argumenta que hay "audios de TikTok que tienen groserías y mensajes raros" que no son censurados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Leon Bennett/WireImage) La venezolana afirma que un video hablando del empoderamiento femenino no debería ser eliminado. "Recuerden, usen su voz, no se dejen censurar", enfatizó.

Close Share options

Close View image Carolina Sandoval se queja de que TikTok le censuró un video. ¿Por qué?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.