Carolina Sandoval viaja por primera vez con el novio de su hija: "Soy una mamá tradicional pero con la evolución de una mujer que vive en el año 2023" La influencer y empresaria venezolana compartió las imágenes a través de las redes sociales. "Son dinámicas que como mamá son nuevas para mí", reconoció. Carolina Sandoval Bárbara Camila, su madre Carolina Sandoval y su novio | Credit: Instagram Carolina Sandoval Bárbara Camila, la hija de la empresaria e influencer venezolana Carolina Sandoval, se decantó por República Dominicana para celebrar su cumpleaños número 20. La joven estudiante viajó al paradisíaco lugar acompañada por su amada familia y su novio, quien por primera vez viajaba con la familia de Bárbara. Un detalle que no pasó desapercibido en las redes sociales. "Me han preguntado mucho, la gente tiene mucho morbo, curiosidad… Soy una mamá tradicional pero con la evolución de una mujer que vive en el año 2023", dejó claro Sandoval en una transmisión en vivo que llevó a cabo este domingo en compañía de su hija desde su página de Facebook, donde cuenta con casi 10 millones de seguidores. "Respeto a mi hija, mi hija me respeta a mí, estamos creciendo juntas y viviendo situaciones diferentes. Con su novio, que es un chico que también estudia y trabaja, que ella conoce desde que tiene 8 años, lo invitamos porque mi hija quería tener a su familia, a su novio…", explicó. Carolina Sandoval Bárbara Camila, su familia y su novio celebrando su cumpleaños en República Dominicana | Credit: Instagram Carolina Sandoval La influencer reconoció que "esas son dinámicas que como madre son nuevas para mí". "Él tiene 20 años, va a cumplir 21 en diciembre, y Bárbara ya tiene 20. Para mí son unos niños porque los he visto crecer, indiferentemente de que me perdí unos cuantos años de ver a su novio", dijo. Carolina Sandoval Bárbara Camila, su familia y su novio celebrando su cumpleaños en República Dominicana | Credit: Instagram Carolina Sandoval Le prohibió que estuviera en su fiesta de 15 Madre e hija compartieron en el Facebook Live una anécdota sobre la celebración de los 15 años de Bárbara Camila que involucra a su novio. "Ellos tienen mucho tiempo juntos y se quieren hace mucho tiempo, pero como la vida es una cosa loca y da vueltas… Este niño estaba en la lista de Bárbara Camila para sus 15 años y yo le prohibí que lo invitara", recordó la influencer. "Era como la historia de Romeo y Julieta sin la parte triste al final. No pudo ir a la fiesta porque mi mamá no quiso que fuera en ese momento y yo me puse un poco rebelde", comentó la joven. Bárbara Camila Bárbara Camila y su novio celebrando su cumpleaños en República Dominicana | Credit: Instagram Carolina Sandoval El novio de Bárbara Camila, sin embargo, logró colarse en la fiesta sin que Sandoval se percatara de su presencia. "Bailaron el vals escondidos en la fiesta, pero yo no me enteré sino hasta hace muy poco tiempo", compartió Sandoval. "Por eso es que es muy cómico que lo que es del cura va para la iglesia. Y ahora son novios oficiales, formales, bonitos, de juventud".

