Vestida de bolsa de basura, ¡Carolina Sandoval baila con su mamá! Tras mostrar sin querer un pedacito de su famosa faja durante el divertido baile, la venenosa preguntó a sus seguidores si quieren que le abra un tiktok a su mamá... Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hoy una vez más la conductora Carolina Sandoval logró asombrar a sus compañeros de Suelta la Sopa apareciendo ataviada con un peculiar look... ¡Vestida con una bolsa de basura negra! “Cómo cuando uno se ve bella hasta con una bolsa de basura, LITERALMENTE” dijo acompañando esta foto: Y no dudó en añadir sin pena los hashtags Chanel y Carolina Herrera. Ya con el mismo atuendo, se armó la fiesta y la venenosa se pusó a bailar alegremente con su mamá. En un descuido se le vio la faja de la que ya nos ha hablado en más de una ocasión, ya que se autodomina “la reina de la faja” y ella lo solucionó con la simpatía y el desparpajo que le caracteriza. “Ahora si que la perdimos, mi mamá anda suelta y sin vacunar, quiere tener #TikTok ¿Le abro su cuenta de a santa madre? Los leo”, preguntó a sus seguidores. Rodeada de fans y haters por igual, la venezolana no es nada tímida. Ya lo demostró recientemente cuando salió en traje de baño gritando a los cuatro vientos que estaba orgullosa de su celulitis. “Ajá ¡hoy es un día de sol y mi celulitis lo sabe!” dijo para celebrar este acto primaveral de liberación en época de cuarentena. “Quisiera ser como tú y no tener complejos… Felicidades”, le contestó una de sus seguidoras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin duda, este personaje sabe cómo mantener a su audiencia en vilo regalando sorpresa tras sorpresa, y continúa ganandose el cariño de sus fans como sólo ella sabe hacerlo. ¿Qué te pareció su look?

