Ella es Pekas Sandoval, la hermana casi gemela de Carolina ¡que canta como los ángeles! Si Veneno Sandoval es toda una show-woman, lo de su hermana no es para menos. Dos mujeres con mucho arte ¡que además son como dos gotas de agua" Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con Carolina Sandoval todo son sorpresas, mayoritariamente gratas. Su almuerzo y trasnocho con Caro ya es un clásico en Instagram, un espacio lleno de entretenimiento y sabor en el que en estos días ha contado con una invitada de lujo y muy especial para ella. Se trata de Pekas Sandoval, su hermana del alma y casi, casi se podría decir su gemela. Y no solo porque el parecido físico es espectacular, sino porque también comparten el talento. Desde la cabaña de Tennessee donde pasan las navidades, ambas hermanas se soltaron la melena y se dejaron llevar por la música, la gran pasión de Pekas. Su voz deslumbró a los seguidores de la venezolana que emocionó con sus dotes de cantante. Con la ayuda de un karaoke y su música, la hermana de Caro entonó canciones de Ricardo Montaner y el fallecido Armando Manzanero, de quien entonó a la perfección la inolvidable "Adoro". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de cantar como los ángeles y parecerse mucho a la conductora, Pekas es una mujer casada y madre de un precioso hijo del que vive enamorada y al que dedica sus dedicatorias de amor. Carolina, su hermana, su mami, su marido y sus hijas están disfrutando juntos de estas fiestas en este rinconcito navideño de Estados Unidos, donde hace unos días vivieron un gran susto al quedarse atrapados en la montaña. Un episodio que ya quedó atrás y ha sido borrado con el calor y la unión de los suyos y estos momentos de alegría y pura felicidad. ¡Enhorabuena por tan bella familia!

