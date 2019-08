Carolina Sandoval tiene un descuido con uno de sus senos y así sale del paso la presentadora La presentadora de Suelta la Sopa tuvo un descuido y se le salió uno de sus senos. Así fue su reacción y la de sus seguidores. Digno de ver. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Es tan auténtica que sus videos en redes crean adicción. A Carolina Sandoval no le importa el que dirán por eso hace y dice lo que considera oportuno. Y no sólo en su programa Suelta la Sopa, también en su día a día. Este fin de semana la conductora venezolana nos sorprendía con un video de lo más gracioso junto a su pequeña princesa Amalia Victoria. Era la hora del desayuno y comió unas deliciosas empanadas en su carro, ¿por qué aguantarse si tenía hambre? Hasta ahí todo bien. Pero en uno de sus movimientos, uno de sus pechos se salió de su lugar y, como era de esperar, a sus seguidores lo que se le salieron fueron los ojos de las órbitas. “Se te va a salir la tet…. ¡Cuidado!”, le dice un fan. Algo a lo que Veneno no tuvo reparo en responder con la espontaneidad que le caracteriza. “¿Y tú qué haces viendo para allá?”, contestó bromeando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El video de más de once minutos muestra a nuestra querida Carolina disfrutando de su desayuno dentro del coche mientras todos esperan a que se salga de su parking. Pero ella no lo hace, generando los nervios de todos por allá. La grabación es de lo más divertida ya que la presentadora entabla una conversación con sus seguidores mientras comparte lo surrealista de la situación. Una vez más, gracias por regalarnos momentos tan únicos y tan tú. Advertisement EDIT POST

