Carolina Sandoval comparte el susto de salud que acaba de vivir: "Solo Dios sabe por qué" Sorprendida y algo afectada por lo sucedido, la venezolana contó lo que le está pasando y se mostró fuerte y optimista, a pesar del malestar sufrido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su muro en cualquiera de sus redes sociales siempre es una oda en mayúsculas a la buena energía que no deja espacio alguno a lo negativo. Pero eso no significa que Carolina Sandoval disfrace su realidad. Al contrario. Esta semana, la comunicadora daba a conocer una noticia que le ha pillado de sorpresa y que no es precisamente para celebrar. A través de un explicativo video y visiblemente afectada, la venezolana compartió el susto de salud que se acaba de llevar y que le ha obligado a cambiar todos sus planes. "Hoy tenía un viaje programado desde hace semanas, pero solo Dios sabe por qué y/o para qué pasan las cosas…", escribió. Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: Facebook/Carolina Sandoval Sincera y directa con sus casi tres millones de seguidores en Instagram, Carolina contó con lujo de detalles qué le había pasado. "Pues al parecer sigue haciendo de las suyas. Ya saben quién es verde y le gusta estar en primer plano desde hace casi tres años: Mister COVID", comunicó con todas sus pruebas en la mano. Reveló que se ha contagiado de nuevo, la tercera vez en un mismo año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por medio de este video mostró que se hizo cuatro pruebas en un mismo día y las cuatro salieron positivas. "El caso es que en este año ya es la tercera vez y diré que gracias a Dios ha sido en esta etapa y no hace dos años y medio cuando todo era incierto", expresó agradecida. A pesar de todo lo que este contagio implica, Carolina mostró, una vez más, su buen ánimo, y prefirió sacar lo bueno de lo malo. "En mi vida he aprendido a tomarme las cosas como vienen y si del cielo me caen limones, aprendo a hacer limonada", expresó. "¡La vida es bella y el tiempo de Dios es perfecto!", concluyó. ¡Pronta recuperación, Carolina!

