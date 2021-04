¡Carolina Sandoval deja sin palabras a su esposo con este regalo de cumpleaños! La presentadora venezolana superó todas las expectativas y sorprendió a su marido Nick Hernández con un detalle único e irrepetible. ¡Solo ella! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si hay algo que define a Carolina Sandoval es su creatividad. Su salida de Telemundo lejos de ser un resbalón fue un impulso para llevar su carrera a lo más alto y convertirse en la reina absoluta de las redes sociales. En lo personal, la innovación y entrega de la venezolana está igual de desarrollada. Y si no, que se lo pregunten a su esposo, Nick Hernández. Con motivo de su cumpleaños la querida presentadora le sorprendió con uno de esos regalos que se quedan grabados por siempre en el corazón. La también influencer compartió con sus millones de seguidores cuál fue su ocurrente y original presente. "Todos los que me conocen saben que amo sorprender a todos los que amo y que me gusta más regalar que recibir regalos", arrancó su mensaje junto a este video que cuenta paso a paso de qué se trata la sorpresa. Carolina llevó a su Nick del alma a un templo casi sagrado para vivir una experiencia holística. Un lugar donde cuidan el cuerpo y el alma con sus masajes y tratamientos diferentes a todo lo que se conoce. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si existe algo que amo son los regalos para el alma y es por eso que hoy día de tu cumpleaños quise que viviéramos y sintiéramos la brisa, la naturaleza, el sonido de los pájaros y nos relajáramos en un spa privado e íntimo", añadió. La conductora hizo partícipe a su público de la magia de este lugar de paz y, sobre todo, de la dicha absoluta que transmitían los ojos y la sonrisa de su Nick amado, que no podía estar más feliz. La pareja acaba de cumplir 6 años de casados, así que esta escapadita romántica juntos también sirvió para celebrar ese amor tan bonito cuya historia se remonta a la adolescencia de Carolina. Juntos han formado una preciosa familia y superado una gran cantidad de pruebas que les han hecho más fuertes. Así que toca felicitarles a ambos no solo este bonito cumpleaños, sino también su empeño en combatir los obstáculos. ¡Enhorabuena!

