Carolina Sandoval alza la voz en contra del bullying a su físico: "Basta ya" La venezolana Carolina Sandoval inicia una campaña en contra de las críticas negativas en las redes sociales Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si alguien es blanco de críticas negativas y de agresiones en las redes sociales, esa es Carolina Sandoval. Justo por ello, la venezolana inició una campaña contra el bullying y la negatividad en las plataformas digitales. "[Esto es] parte de lo que todo el mundo conoce de mí, es algo que no es nuevo, sino que [es algo que] voy a seguir haciendo", dijo en exclusiva a People en Español la influencer. Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "Creo que es importante que con la posición que uno tiene hay que decirle a la persona, a la persona de la calle que no se tiene que sentir mal por no lucir bajo los parámetros que [otras] personas consideren", dice y agrega: "[No sentirse mal por no ser] 'la más bella'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, ha sido a través de sus publicaciones que la también conductora ha hecho alarde y se ha mostrado orgullosa de sus curvas, su forma de vestir, al igual que de su estilo de vida. "Eres bella como eres, eres fabulosa y de eso me voy a encargar [de hacérselo ver a las mujeres]", recalca la artista. "[Por eso] quiero ser recordada: ¡Carolina Sandoval en cada post maneja el amor propio y maneja el body positivity!". Sandoval está convencida que su contenido en redes ya sirve de apoyo a muchos. "[Carolina] sigue tomando fuerza [para] que las mujeres nos apoyemos y no que estemos [de] enemigas por una ser alta la otra ser flaca, por la otra estar casada", acota. "Basta ya de la guerra digital, ese es mi enfoque este año".

