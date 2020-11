Close

Carolina Sandoval se venga de sus detractores con su polémico disfraz para Halloween La conductora no dudó en disfrazarse del insulto que más veces recibe de sus haters en las redes. Con el sentido del humor que le caracteriza, la venezolana se convirtió en una linda 'cerdita' y les puso a todos en su lugar. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Quien se ríe el último, se ríe mejor, dice el sabio refrán. Así mismo lo ha probado Carolina Sandoval quien, una vez más, ha dejado a todos sus seguidores K.O. con su disfraz para la noche mágica de Halloween. Ni calaveras, ni fantasmitas, ni calabazas, la conductora ha elegido un traje que representa el descalificativo que más veces ha recibido en sus redes por parte de sus detractores: el de cerda. Divertida como solo ella puede serlo, la Veneno Sandoval se atrevió con este traje de Peppa Pig con el que bailó a ritmo de reguetón en medio de la calle y sin complejo alguno. "Hoy sí que me pueden decir Peppa Pig, Miss Miggy y todo por Halloween", escribió con humor. Como suele ser en todo lo que hace, al conjunto no le faltó detalle y se convirtió en uno de los más originales de los famosos para el terrorífico festejo de este año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cansada de siempre leer los mismos comentarios contra su persona por atreverse a salir en atrevidos y sexy bikinis en sus segmentos en redes, esta vez sí que dio motivos para que se lo llamen de verdad. Una velada en familia que estuvo llena de buenos momentos y donde Carolina se dedicó a hacer lo que mejor sabe, entretener y sacar el lado positivo de las cosas, por muy 'marranas' que pinten.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Carolina Sandoval se venga de sus detractores con su polémico disfraz para Halloween

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.