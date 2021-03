Close

Carolina Sandoval se vacuna La presentadora Carolina Sandoval se aplicó la vacuna contra COVID-19 y se une a iniciativa para promover este procedimiento de inmunización. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alrededor del mundo muchas personas ya se aplican la vacuna contra COVID-19; de momento, se está dando preferencia al personal médico y a las personas de la tercera edad. Sin embargo, hay algunos otros que son catalogados como población de alto riesgo y se considera que también deben ponerse este método de inmunización. Por ello, Carolina Sandoval tuvo que inyectarse para prevenir consecuencias en caso de contagiarse de coronavirus. "Estoy muy contenta de formar parte las personas que ya nos hemos vacunado", reveló Sandoval a People en Español. "Yo, por ejemplo, sobreviviente de cáncer de tiroides, hace diez años fui operada; hace seis fui dada libre de cáncer y, por recomendación de mi médico, recibí una nota para poder vacunarme. Lo hice con mi esposo, quien también tiene ciertas condiciones médicas". Tras llevar a cabo este procedimiento La venenosa aprovechó para incitar a la gente, particularmente a los latinos, a utilizar este método de prevención o protección. Image zoom Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Quiero invitar, a propósito de mi vacunación del día de hoy, a que todo el mundo lo haga. De hecho, la razón por la cual quise compartir este momento, es para invitar a toda la gente que se encuentra en los diferentes estados, obviamente, a mi comunidad hispana, a que se motiven y no se esperen a que otra persona se vacune para poder entrar en este proceso", mencionó. "Es una invitación a que puedan entender que también hay farmacias, ahora mismo, colaborando con este gran paso a poder retornar a la normalidad". Image zoom Credit: Cortesía Carolina Sandoval reveló que se ha unido a la iniciativa del doctor Anthony Faucci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los NIH, quien promueve el uso de la vacuna. "Creo que el doctor Faucci al reunirse con varias personas influyentes del mundo, del entretenimiento como por ejemplo Eugenio Derbez, Gloria Estefan y una servidora, lo que está tratando es llegarle a diferentes personas en distintos lugares para que entiendan la importancia de que todos nos vacunemos. Hoy me siento muy dichosa de formar parte de las personas que hoy podemos decir 'estamos vacunadas'", concluyó.

