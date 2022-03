Carolina Sandoval: "Me tengo que operar" La periodista e influencer venezolana compartió este jueves en su ‘Almuerzo con Caro’ que deberá pasar por el quirófano, pero antes tendrá que tomar una importante decisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval es un libro abierto con sus seguidores. La periodista e influencer venezolana, que estará presente este sábado 5 de marzo en el evento Poderosas Live 2022 de People en Español –puedes registrarte gratis aquí para seguirlo en vivo si aún no lo has hecho, comparte a través de las redes sociales con la naturalidad que la caracteriza (casi) todo lo que sucede en su vida. Este jueves, en el 'Almuerzo con Caro', la también empresaria confesó que tendrá que pasar por el quirófano debido a un problema que está teniendo con uno de sus implantes de seno. "Hace muchos años me coloqué mis primeros implantes mamarios en Venezuela porque no tenía nada y por la presión social recurrí a esto para buscar aprobación. De hecho tenía 22 años. Luego de convertirme en madre dos años más tarde en Miami a los 30 ó 32 (ya ni sé) me cambié los implantes porque los quería más grandes y quería llenar el espacio que sobraba luego de amamantar a mi hija. Nunca he tenido problemas by the way con mis implantes y no quiero tener que recurrir a quitármelos otra vez por 'presión social' porque ahora todo el mundo se los está quitando por la razón que sea", comenzó compartiendo 'La venenosa'. Carolina Sandoval Credit: Instagram Carolina Sandoval "Ahora bien, hoy me hice un examen y en detalles que serán más amplios en unos días cuando mis doctores tengan los resultados sabré más a fondo lo que hoy me dijeron, que fue que el implante izquierdo está botando, 'liquiando' como dicen por allí, solución salina y está más desinflado que el derecho", explicó la orgullosa mamá de Bárbara Camila y Amalia Victoria. Es por ello que la periodista tendrá que someterse próximamente a una cirugía. "Me tengo que operar", dio a conocer el exrostro de la cadena Telemundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La periodista reconoció que ahora tiene un dilema ya que no sabe si tomar la decisión de quitarse los implantes o ponerse unos más pequeños, por lo que pidió la opinión de sus seguidores. "Tengo que tomar una decisión: quitármelos o ponerme unos más chicos", compartió.

