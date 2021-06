Carolina Sandoval da el paso y se somete a la reducción de senos La conductora reconoció que se colocó sus primeros implantes de pecho a los 22 años pero que eso se acabó. "Estamos en un constante cambio". Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sus mensajes en redes nunca pasan desapercibidos. Carolina Sandoval siempre tiene algo interesante que decir y lo ha vuelto a hacer. Sin pelos en la lengua, la conductora ha compartido la noticia de que se someterá a una operación de reducción de senos que un día se aumentó. Junto a unas imágenes presumiendo "pechonalidad", la divertida presentadora contó por qué quiere bajar las tallas de su sujetador. En un momento de honestidad, confesó a sus casi 3 millones de seguidores que con 22 añitos se puso sus primeros implantes. "Yo les juro que si alguien a los 22 años cuando me coloqué mis primeros implantes me hubiese dicho que años más tarde me iba a querer reducir lo que tanto soñé tener grande, JAMÁS le habría creído", escribió. Su objetivo es, como ella dice medio en broma, bajar de melones a limones. Y la razón es simplemente porque uno está en constante cambio y lo que se sentía en plena juventud puede desvanecerse años después. Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todo el tiempo estamos en un constante cambio, en un descubrir y eso no es que sea bueno o malo, es simplemente una característica de nosotras", añadió en el original post de su anuncio. Tengas una 36 D ó una 34 B, como dice Carolina, lo más importante es sentirse bien con una misma. El tiempo con los melones ya se lo disfrutó y ahora quiere comodidad. Carolina se prepara para su entrada en quirófano y, conociéndola, seguro que compartirá cada segundo de este esperado cambio.

