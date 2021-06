Carolina Sandoval revela que se reconcilió con Julián Gil Tras algunas declaraciones que realizó Carolina Sandoval, se produjo un distanciamiento con Julián Gil. La presentadora da a conocer que ha limado asperezas con el actor. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace un tiempo, Carolina Sandoval se enfrentó a Julián Gil por considerar que las declaraciones del actor contra la madre de su hijo Matías, Marjorie de Sousa eran inadecuadas. Incluso, dijo que deseaba que la hija del también empresario, Nicolle, no se encontrara un esposo como su padre; lo cual, acrecentó el conflicto. Pese a lo anterior, la expresentadora de Suelta la sopa reveló que han reconciliado. "Por boca floja he dicho algo que prendió a la hija de Julián [Gil]", confesó Sandoval al programa estadounidense de televisión Chisme en vivo (Estrella TV). "Con Julián hemos hablado por Instagram. No nos hemos visto, pero él y yo nos empezamos a seguir otra vez por Instagram, luego de algo que nos hizo hasta bloquearnos". La venenosa reconoce que "he compartido o compartí, en alguna oportunidad, más con Julián" que con Marjorie porque "nos encontrábamos, de pronto, en el aeropuerto, en alguna alfombra. Había mucha química". Reconoce que actuó inapropiadamente porque se involucró "en un tema que no era mío"; lo cual, le ocasionó un problema innecesario con el intérprete de Carlos Iturbide en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? Carolina Sandoval y Julian Gil Credit: John Parra/Getty Images for Dalcroma; Gustavo Caballero/South Beach Photo/Shutterstock SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "He hecho muy mal en haberlo dicho. En lo que sí estaré de acuerdo siempre es que, para un hombre, una mujer debe ser sinónimo de respeto, de cosas bonitas; independientemente de que esa mujer no esté haciendo las cosas bien", advirtió. "Son las cosas que uno no puede permitir porque la familia de uno no trabaja en la televisión, ni es tema de conversación". Carolina Sandoval espera encontrarse a la hija de Julián Gil para limar asperezas; mientras tanto, continúa con la venta de fajas y sus actividades como influencer.

