Carolina Sandoval a su compañera de SLS: "Bonita eres pero vas a tener que usar la cabeza un poquito más" Entre risas, la colaboradora cuestionó el nivel de inteligencia de su colega Vanessa Claudio ¡y así reaccionó ella en pleno directo! By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El set de Suelta la Sopa siempre está candente, bien sea por la cantidad de noticias calientes con las que nos ponen al día o por la que se lía ahí mismo entre los compañeros defendiendo cada uno su causa. Esto fue lo que pasó en el programa de este miércoles. Sus dos presentadoras Carolina Sandoval y Vanessa Claudio opinaban, de forma muy distinta, sobre Meghan Markle y el príncipe Harry. Lo que dijo Vanessa sobre la duquesa de Sussex no pareció gustarle demasiado y en ese intercambio de opiniones la venezolana le soltó esta perlita: "Bonita eres pero vas a tener que usar la cabecita un poco más". Pero la modelo puertorriqueña no se quedó calladita y le contestó algo ofendida. "¡Perdón, perdón! Tú estás asumiendo cosas, aquí nadie sabe la verdad", le dijo subiendo el tono de la conversación. Tal fue el nivel de alboroto que su conductor, Jorge Bernal, tuvo que poner orden. Incluso Lucho Borrego, otro de los colaboradores, salió en defensa de la maniquí y actriz. "No tienes por qué meterte con nuestra Vanessita aquí en el estudio", le replicó a Carolina. La cosa quedó en nada y rápidamente entre todos se echaron unas buenas risas. Así es Suelta la Sopa, un espacio espontáneo y apasionado en el que sus noticias y sus colaboradores intrépidos nos alegran las tardes.

