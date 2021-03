Close

"Lo amo": Carolina Sandoval emocionada hasta las lágrimas al hablar con el Dr. Anthony Faucci La presentadora venezolana conversó con el principal asesor médico de la Casa Blanca, quien respondió a las dudas sobre las vacunas y animó a los hispanos a ponérselas. Por Isis Sauceda/Los Angeles Carolina la Venenosa Sandoval tuvo de invitado al asesor médico principal de la Casa Blanca, Anthony Faucci, en su show digital El almuerzo con Caro, con el que la venezolana habló con su conocido desparpajo de la importancia de vacunarse contra el coronavirus. Ayudada por su mamá Amalia Guzmán y a su hija Bárbara Camila, Sandoval preguntó a Faucci sobre los mitos y las realidades acerca de la vacuna contra la COVID-19 en su programa en Instagram Live, que tienemás de nueve millones de seguidores. Con la energía y el humor que la caracterizan, Sandoval no pudo evitar expresar su admiración hacia el también director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y emocionada hasta las lágrimas le expresó su cariño y lo llenó de halagos. "Soy de su equipo. Lo amo desde el fondo de mi corazón", le dijo la venezolana, quien como buena parte de su audiencia se mostró emocionada de que una figura como Faucci apareciera en su show. "Se ve mucho mejor por Instagram". Tras sonrojarse por los halagos, el asesor presidencial contestó a la pregunta de Sandoval sobre cuándo los menores podrán vacunarse, ya que está ansiosa por vacunar a su hija menor, Amalia Victoria, de 4 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La respuesta sorprendió a la conductora, ya que Faucci señaló que los niños de esa edad deberán esperar probablemente un año más para poder ser vacunados. Sandoval le presentó a su madre y a su hija de 17 años, que aprovecharon la oportunidad para cuestionar al doctor sobre sus experiencias personales. "¡Lo amo doctor Faucci!", expresó Guzmán. "Yo me vacuné y en la primera vacuna no me dio nada, pero en la segunda si me dio un dolor generalizado, ¿es normal?" El doctor le reiteró que sus síntomas eran completamente normal y confesó que a él le había sucedió lo mismo tras recibir la vacuna. Image zoom Credit: Santiago Felipe/Getty Images; Alexander Tamargo/Getty Images Bárbara, quien ejerció de traductora, pidió saber cuándo deberían los jóvenes como ella obtener la vacuna. "Ya la deben de obtener. No sé qué es lo que esperan. Ya hemos inyectado más de 80 millones de dosis…. hay mucha gente que se ha vacunado y hasta ahora no ha habido ningún problema", dijo el doctor. Sandoval también le transmitió lo difícil que ha resultado el confinamiento para todo el mundo, un tema que también la hizo emocionarse. "Es un sentimiento de preocupación, por supuesto. Todo el país ha estado en confinamiento por casi un año ya y es una tensión muy dura para tus emociones y sentimientos. Solo tienes que aguantar un poco más. Las vacunas serán la solución. En cuanto más y más gente las obtenga, podremos gradualmente regresare a la normalidad", comentó Faucci. "Esperemos que para este otoño ya haya suficiente gente vacunada que se puedan empezar a hacer algunas de las cosas normales que se hacían en sociedad. Solo hay que aguantar, hay luz al final del camino y vamos en la dirección correcta". Por supuesto que la Venenosa no podría terminar la plática sin antes hacer de las suyas y con el humor que la caracteriza, le pidió un favor al médicos. "Dígale al señor [presidente Joe] Biden que yo también quiero ir a la Casa Blanca", le dijo entre risas. Este encuentro entre Venenosa y Faucci forma parte de una nueva campaña del gobierno de Estados Unidos hacia la comunidad latina para confrontar mitos y disipar dudas, ya que es uno de los segmentos de la población que menos se ha vacunado hasta ahora pese a haber sido uno de los más afectados por la pandemia. Tener de invitado a la principal voz del país en materia del coronavirus no fue algo que sucedió de la noche a la mañana o un proceso fácil. "[Los de la Casa Blanca] me revisaron para esta entrevista, yo creo, que hasta el apellido paterno de mi quinto abuelo", comentó Sandoval en sus redes sociales. "Esto es maravilloso para mí, hoy es un momento muy especial para esta familia y para ustedes. Podrán tener toda la información que necesitan en mis [redes]".

