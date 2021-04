Carolina Sandoval renueva sus votos con su esposo: "¡Y me casé otra vez!" La conductora venezolana dio el 'Sí, acepto' a su esposo Nick Hernández en una boda de cuento de hadas frente al mar. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando se cumplen 6 años de su primer matrimonio, Carolina Sandoval y Nick Hernández volvieron a renovar sus votos en una ceremonia de cuento de hadas de la que hicieron partícipes a sus seguidores. Vestida de blanco y junto a sus dos hijas, la conductora venezolana volvió a darle el 'Sí, acepto' al amor de su vida con una felicidad y alegría que traspasaba la pantalla. "¡Y me casé otra vez!", escribió de lo más emocionada junto a un video de 23 minutos que muestra su llegada al altar frente al mar donde le esperaba Nick. Allí también estaba el mismo Padre que les unió en matrimonio como marido y mujer la primera vez. Eso sí, en esta ocasión con dos preciosas damas de honor que vivieron esta boda en primera persona con sus papis: Bárbara Camila y Amalia Victoria. Los invitados, sus familiares y amigos más allegados, despertaron en sus villas y estuvieron listos para la boda que tendría lugar algo después del medio día frente al mar. Carolina Sandoval Image zoom Carolina Sandoval | Credit: IG/Carolina Sandoval SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Horas antes de volver a casarse, los novios madrugaron y compartieron el hermoso amanecer con sus seguidores. Un video en el que Carolina, muy emocionada dio gracias a Dios y a la vida por todo lo que le había sucedido, para bien y para mal. "Todo obra para bien, señores", dijo mientras sonaba la canción "Al final", de Lilly Goodman. Un día único e irrepetible en el que las promesas de amor, las risas de felicidad y la fe en que todo irá mejor fueron los grandes protagonistas. Muchísimas felicidades y ¡vivan los novios!

Share options

Close Login

View image Carolina Sandoval renueva sus votos con su esposo: "¡Y me casé otra vez!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.