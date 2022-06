Carolina Sandoval rompe a llorar al ver su nuevo cuarto: "Ustedes no saben lo que esto significa" En plena remodelación de su nuevo hogar, la conductora venezolana mostró el resultado final de su recámara y la maravillosa creación con la que fue sorprendida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Prometió hacer un tour por su nueva casa y está cumpliendo su palabra. Carolina Sandoval está mostrando, parte por parte, cómo están quedando algunas de las habitaciones de su recién estrenada casa. Le tocaba el turno a su recámara matrimonial, un lugar que quiso transformar por completo y convertirlo en su espacio sagrado. El resultado ha sobrepasado todas sus expectativas. A través de un emotivo video en sus redes, la venezolana mostró cómo fue sorprendida por su pequeña Amalia Victoria, quien la llevó de la mano, y también por los responsables de esta obra de arte. Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: IG/Carolina Sandoval Vestida en su albornoz y con su toalla todavía en la cabeza tras salir de la ducha, Carolina no pudo contener las lágrimas de emoción y expresar a sus seguidores por qué este paso era tan importante para ella. "Ustedes no saben lo que esto significa", dijo casi sin poder articular palabra. "Soñé con sacar la televisión de mi cuarto, entre otras cosas, para tener mi cuarto como un santuario y sin duda alguna agradezco a mi esposo por apoyarme en la idea", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las paredes de su habitación son imágenes en wallpaper que reflejan escenarios espectaculares de la naturaleza con los que sueña despertar. Ahora, al abrir los ojos, escuchará los sonidos de esos rincones naturales y tendrá ante sí paisajes de paz. Cada día es un avance en su salud y en su recuperación de la ansiedad. Pasos como este están siendo los cambios necesarios para poder encontrar ese balance y ser aún más feliz. ¡Hasta un columpio incluyó en su habitación para no olvidar a su niña interna! Una vez más, Carolina insistió en la importancia de creer en los sueños y, sobro todo, en uno mismo y lo que le dicta su corazón. "¡Que tú seas el único que decide tu felicidad con las cosas que amas!".

