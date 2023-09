Carolina Sandoval lo tiene claro: "A muchos les interesaba que [Carlos Mesber y yo] no estuviésemos juntos, somos un equipo potente" Tras su reconciliación con el productor Carlos Mesber, Carolina Sandoval tiene muy claro qué fue lo que causó el distanciamiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana fue uno de los más satisfactorios y felices para Carolina Sandoval, quien se reencontró con su amigo, el productor Carlos Mesber, quien también es el padrino de su hija menor Amalia Victoria. "Sanar me llevó mucho tiempo, analizar muchas cosas y ver que no fuimos responsables de nada", dice la influencer a People en español . Saber que lo que se vivió fue muy intenso y que el tiempo de Dios es perfecto. El corazón te pide sanar y el rencor no forma parte de mi estilo de vida". Por ello, el día de hoy la también periodista se sentará en la silla de Siéntense quien pueda, en donde se reencontrará con Mesber y algunos de sus excompañeros de Suelta la sopa. De esos reencuentros y la sanación, la carismática Venenosa Sandoval habló en exclusiva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo fue que decidiste reunirte con Carlos? Esto lleva tiempo hablándose, sanar me llevó mucho tiempo, [fue] un proceso emocional, analizar muchas cosas y ver que no fuimos responsables de nada. Saber que lo que se vivió fue muy intenso y que el tiempo de Dios es perfecto. El corazón te pide sanar y el rencor no forma parte de mi estilo de vida. ¿De quién fue la idea? Carlos había hecho muchos acercamientos, hubo muchos amigos que siempre me expresaron su afecto. Exactamente después de un tiempo cuando ya no había ningún impedimento de ninguna índole -"el que entiende, entiende"- él procuró que lo escuchara. Él hizo todo el esfuerzo desde el amor [para] que yo supiera que su cariño hacia a mi familia y hasta [para] mí estaba intacto. Me reservo los detalles, no vale la pena vivir en el pasado, lo que importa es el presente. Carolina Sandoval y Carlos Mesber Carolina Sandoval y Carlos Mesber | Credit: Cortesía Carolina Sandoval ¿Qué fue lo primero que te dijo y qué le dijiste tú? En persona un "hola, hola", unas sonrisas que hablaban más que nosotros, un abrazo bonito, un beso en el cachete y un tour por mi casa nueva que él no conocía como si el tiempo no hubiese pasado. En medio de una arepa y unas galletas que llevó, agua y un abrazo a cada una de mis hijas transcurrieron las horas mientras hablábamos y hablábamos sin parar. ¿Cuál fue el tema principal que hablaron que les tocó el corazón? Pues fíjate hablamos de todo, con lujo de detalle, pero quiero dejar claro que ya esta conversación venía de hace muchos meses. Nosotros teníamos tiempo hablándonos por WhatsApp y como te digo todo fue evolucionando. Quiero que todos sepan que lo más valioso de todo esto es lo mucho que crecimos, todo lo que entendimos y lo mejor de todo esto es que la verdad sale siempre a relucir. Y eso sí les digo a todos con cariño: Nunca permitan que nadie les meta mala vibra. Quien intente dividir, forma parte de los detractores y en este mundo lo que hace falta es el amor. Carolina Sandoval y Carlos Mesber Carolina Sandoval y Carlos Mesber | Credit: Cortesía Caroliuna Sandoval ¿Su distanciamiento fue por motivos externos? La respuesta definitivamente es que sí. Sin lugar a dudas a muchos les interesaba que no estuviésemos juntos, somos un equipo muy potente. Y esto no es algo que creo, es algo que comprobamos. Pero te cuento que yo tuve una especie de despecho, lo que me pasó con Carlos Mesber ha sido uno de los pocos despechos que he tenido de amistad. Era dolor, de corazón, rabia, incredulidad y hasta angustia. Nuestra relación había escalado a niveles muy especiales. Nuestra relación siempre fue de admiración, de respeto, a la vez de diversión. Era una complicidad maravillosa. Yo no recuerdo haber tenido diferencias con Carlos antes de lo qué pasó. Es que la pasábamos muy bien, era una amistad bonita que empezó por trabajo y pasó a familia, no en vano lo puse de padrino de mi hija. ¿Cuáles fueron si se puede saber? Dejémosle eso a Dios que todo lo ve. Los quiero y recuerden que la vida no sé si larga o corta, pero hay que saberla vivir y no hay teléfono en el cielo .

