Dos extalentos de Univision y Telemundo muestran que hay vida y dinero fuera de la televisión Los, en su día, primeras figuras de ambas cadenas, han unido sus voces para transmitir esperanza a quienes tienen que volver a empezar. "El que ríe el último, ríe mejor". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los dos saben lo que es estar en lo más alto de la televisión y ser los rostros principales de exitosos programas de Univision y Telemundo. Han probado las mieles del éxito, pero también han conocido el otro lado, el menos bonito de lo que significa estar en la primera fila. Saben lo que es la amistad y el compañerismo, pero también la traición. Coincidieron en en El gordo y la flaca y la vida los volvió a unir en Telemundo, de donde ambos salieron de manera repentina e inesperada. Pero, también la vida les ha vuelto a unir de la manera en que ellos jamás se hubiesen imaginado. Los dos extalentos de las cadenas hispanas más importantes de Estados Unidos, han sabido reinventarse más allá de la pantalla chica y lograr una mayor libertad, personal y, sobre todo, financiera. Telemundo Univision Dos extalentos de Telemundo y Univision hablan de su vida fuera de la televisión | Credit: Telemundo Univision De eso y mucho más hablaron Rodner Figueroa y su compatriota, Carolina Sandoval. La cinta ha sido en el podcast del también diseñador, Cara a Cara con Rodner, donde, como su propio nombre indica, lo han contado todo sin pelos en la lengua ni miedo al qué dirán. Bajo el título de El que se ríe el último, se ríe mejor, ambos comunicadores dieron paso a una conversación que no tiene desperdicio y en la que Rodner reconoce admirar, respetar y sobre todo aprender mucho de su colega en estos momentos de cambio y reinvención, algo en lo que ella es toda una maestra. "Quiero agradecerte públicamente porque cuando salí de Telemundo, tú me escribiste unas palabras tan bonitas, y todo lo que me declaraste en ese momento de lo que hablamos tú y yo, como amigos, todas y cada una de las cosas me han ido sucediendo y cada vez que me suceden, te escribo", expresó Rodner agradecido. Para el conductor, Carolina es toda una inspiración que le ha servido para aprender a comenzar desde otro punto y perspectiva que nada tiene que ver con la pantalla chica. "En muchas cosas, has sido mi mentora", expresó emocionado. Hoy ambos son exitosos empresarios e influencers con millones de seguidores y podcasts de gran acogida. ¿Cómo lo han hecho? "Busquen la felicidad, cada vez que algo les suceda... todo Dios te lo pone porque es una lección de vida y te está preparando para lo que viene, déjate fluir, dejemos que todo pase en el presente... Escucha tu voz interior", aconsejó la feliz mamá de dos. Aunque han coincidido en numerosas ocasiones y siempre tuvieron un trato cariñoso y cordial, es ahora cuando más afinidad y comprensión hay por todo lo vivido. Roder y Carolina Recuerdo de Carolina Sandoval junto a Rodner Figueroa hace años | Credit: IG/Carolina Sandoval SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para Ronder, Carolina es una pionera en la reinvención y la persona que ha abierto puertas a quienes después de ella fueron sacados de la televisión sin previo aviso. En esta charla, conversan sobre la maravilla de tener esa independencia económica y no depender de un solo pagador. Pero, sobre todo, de cómo se puede vivir en la abundancia en todos los sentidos, sin necesidad de estar en un programa de televisión. Las redes y sus millones de seguidores les dan mucha más atención y proyección, además de la libertad de elegir lo que sí quieren hacer y les inspira.

