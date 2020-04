Carolina Sandoval alborota las redes sociales en body con su nuevo segmento 'Vístete con Caro' La periodista de Suelta la sopa no dejó indiferente a nadie con su extravagante transmisión en vivo ¡en la que se vistió ante la atenta mirada de sus fans! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Originalidad, seguridad y carisma son tres cualidades que definen a la perfección a Carolina Sandoval, la panelista del programa de televisión Suelta la sopa (Telemundo). Con más de 2 millones de seguidores solo en Instagram, la también influencer no deja indiferente a nadie con su extravagante personalidad, misma que explota en sus redes sociales a través de las diferentes transmisiones en vivo que realiza a diario desde su cuenta de Instagram. Tras el éxito de ‘El trasnocho con Caro’ y ‘Almorzando con Caro’, que acumulan cada día cientos de miles de visualizaciones, la también empresaria venezolana ha inaugurado un nuevo segmento como parte de su imparable presencia en el universo de las redes sociales en el que la mamá de Bárbara Camila y Amalia Victoria se viste en vivo ante la atenta mirada de sus fans, que no dudan en asesorarla y darle consejos sobre el look que lucirá ese día en el show de Telemundo. Por eso no es de extrañar que la periodista haya aparecido este martes en Instagram ataviada únicamente con un body que, al mismo tiempo, hace las veces de faja y traje de baño. “Me agarran vistiéndome porque estamos en el segmento ‘Vístete con Caro’. Ya me puse mi body que es marca, por cierto, Carolina Sandoval. Estoy alistándome para salir en la sopa más rica de las tardes […] Hoy me toca arreglarme a mí como todos los días y yo todos los días invento un peinado diferente y mujer que trabaje en la tele que se respete o influencer que se respete se sabe maquillar, se sabe peinar, sabe colorearse la boca y mezclar una que otra pinta que ya se ha puesto antes para quedar bien vestida”, compartió Sandoval en su ‘en vivo’. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si algo tienen las transmisiones que realiza la periodista es que no dejan indiferente a nadie, tanto para bien como para mal, por lo que las lombrices digitales –como ella llama a sus detractores– no dudaron en hacer acto de presencia también en esta ocasión y verter su veneno. “¿Por qué te pones ropa con menos talla de la que usas?” o “no te da pena mostrarte así’, fueron algunas de las críticas que recibió la influencer. Comentarios a los que, por supuesto, Sandoval no dudó en hacer frente con la originalidad y personalidad que la caracterizan. “Alejemos a la gente ridícula de aquí, por favor la gente mala vibra que se vaya […] La gente que no suma que no reste y que no moleste”, pidió la carismática Sandoval. Advertisement

Close Share options

Close View image Carolina Sandoval alborota las redes sociales en body con su nuevo segmento 'Vístete con Caro'

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.