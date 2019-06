Entre lágrimas, Carolina Sandoval revela que una de sus hijas tiene una discapacidad

Carolina Sandoval usó nuevamente su plataforma de Instagram para revelar detalles de su vida personal.

Esta vez el turno de invitada le tocó a su hija Bárbara Camila, en quien la venezolana se apoyó como copresentadora de su Trasnocho con Caro.

“Bárbara Camila nació con una discapacidad auditiva, usa audífonos en los dos oídos”, confesó la panelista de Suelta la sopa (Telemundo). “Tiene un cuarenta porciento menos de audición de lo que tiene todo el mundo”.

Con lágrimas en los ojos, Sandoval compartió lo duro que fue recibir la noticia de que su hija tenía dificultades para escuchar.

“Cuando nació me dice una doctora que la niña no escuchaba bien y casi me da algo porque uno no está listo para que le digan que su hija o hijo nació con alguna discapacidad”.

Pero Bárbara Camila “toda la vida supo salir adelante” recalca la orgullosa madre.

Por su parte la joven explicó su proceso al crecer teniendo una discapacidad auditiva.

“Yo sabía que no podía escuchar bien, pero no sabía explicárselo a las personas. No es que me afectó, pero tenía como pena explicarles eso a la gente, a los niños. No es que no pueda escuchar, pero si no te estoy viendo, no te voy a escuchar perfectamente”, dijo la también hija de Karim Mendiburu.

Carolina además reveló que tuvo que recurrir a la solidaridad de familiares y amigos para conseguir los aparatos auditivos que necesitaba Bárbara Camila.

Por esto, Bárbara Camila quiere ser doctora con especialización en otorrinolaringología y, junto a su madre, crear una fundación para ayudar a niños de escasos recursos a conseguir los aparatos necesarios para su desarrollo.