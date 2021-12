¡Carolina Sandoval revela cuánto puede llegar a ganar en un mes! La reina indiscutible de las redes sociales y creadora de un gran imperio dio detalles sobre lo que podría ser un buen mes en términos económicos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su título de reina de las redes se lo ha ganado solita y, sobre todo, con mucho trabajo. Aunque parezca fácil, lo que hace y consigue Carolina Sandoval en estas plataformas no es nada sencillo. Mover a tantos millones de personas, generar un contenido original y mantenerles al día requiere de un esfuerzo diario y una cabeza prodigiosa. Ella la tiene. Cada día son más los que la siguen y se quedan prendados de sus originales videos y propuestas. Sus miles de visualizaciones y la cantidad de gente que le dé a 'seguir' ayudará a que sus ingresos suban o bajen. Durante una entrevista con Primer impacto, la influencer era preguntada sobre sus ganancias mensuales. Lo que compartió fue muy interesante. Sin querer entrar en demasiado detalle pero siempre sincera y honesta con su entrevistador, no tuvo reparo en reconocer hasta dónde puede llegar algunos meses, incluso superarlo. Eso sí, con todos los gastos al margen que eso conlleva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Qué puede representar un buen mes y un mal mes?", le preguntó Roger Borges. Aunque al principio fue reticente en contestar, finalmente dio algunas pistas jugosas. "¡No te voy a hablar de mis finanzas!", comenzó la feliz mamá quien acaba de cumplir 48 años. "¿Un buen mes puede ser más de 50 mil dólares?", insistió el periodista intentando sonsacar. "Seguro, seguro", afirmó finalmente la bella venezolana. Carolina Sandoval Credit: Instagram/ Carolina Sandoval Un sueldazo que por muy alto que suene no es todo para ella. "Pero recuerda que la cochina no me la como yo sola, la cochina se reparte, aquí como entra sale, acuérdate que yo también soy inversionista y nosotros, aquí en Estados Unidos, las cuentas tienen que quedar muy claras y hay que pagar impuestos", reconoció con la alegría y humor que la definen. Es innegable que lo que ha logrado pocos lo consiguen. Y no solo en las redes, también con sus otros emprendimientos y proyectos laborales. Todo se lo debe a ella misma y su energía arrolladora. Pero, sobre todo, a sus ganas de hacer las cosas bien hechas, y eso tiene frutos maravillosos que hoy día disfruta a mil. Como, por ejemplo, el cariño del público. ¡Enhorabuena Carolina!

