¿Perdonaste a Karim por estos 15 años de ausencia? Carolina Sandoval responde El presentador de Titulares y más (Telemundo) no estuvo presente físicamente en la vida de la hija que tuvo con 'La venenosa' hasta que esta cumplió 15 años. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval no siente que tenga nada que perdonarle a Karim Mendiburu por los 15 años que estuvo ausente en la vida de su hija Bárbara Camila. "¿Y tú crees que yo tengo algo que perdonarle a alguien? Es que a Karim no tengo nada que perdonarle porque no hizo nada negativo, nada malo", aseguró ‘La venenosa’ en una entrevista con la reconocida periodista venezolana Shirley que se transmitió el pasado domingo por Ve Plus. La expanelista de Suelta la sopa no ve como algo negativo que el conductor de Titulares y más (Telemundo) no estuviera presente durante tantos años en la vida de su hija. Image zoom Karim Mendiburu y Carolina Sandoval Mezcalent (x2) "¿Tú crees que una cosa mala quita una buena, si fuese el caso que la gente viera como negativo que él no estuvo? Hay muchos que están y son tóxicos. [Él] está mejor que muchos porque nunca molestó, nunca me impidió sacar un pasaporte, estuvo económicamente presente… Karim es un ser de luz que me dio uno de los tesoros más preciados de mi vida", aseveró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para la también empresaria venezolana los tiempos de Dios son perfectos, por lo que el reconocido presentador llegó a la vida de su hija justo cuando tenía que llegar. "Mi hija perdió a su abuelo cuando tenía 11 años, si Bárbara hubiese crecido con Karim, Karim tal vez hubiese sido la figura que Bárbara iba a utilizar más que el abuelo y ya mi papá no estando fíjate como es Dios tan perfecto que Karim está en la vida de Bárbara y el día de sus 15 años Bárbara cumplió el sueño de su vida que era que si no estaba su abuelo estaba su padre", dijo. La periodista, que se ha convertido en una estrella de las redes sociales con más de dos millones de seguidores solo en Instagram, no tiene más que palabras hermosas al hablar de Karim. "Nos la llevamos superbien. Yo tengo también un esposo que tiene dos hijos, son los míos, los tuyos y los nuestros y a Karim le tengo mucho cariño, le tengo mucho respeto, es un hombre de bien. Creo que mi hija tiene cómo admirar a su padre porque tiene años en Telemundo, es una de las voces y de las imágenes en el mundo del deporte más consolidadas", señaló.

