Carolina Sandoval le contesta a usuarias que la critican por usar un top con escote

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Carolina Sandoval le contestó a varias usuarias que la criticaron porque usó un top con un profundo escote para hacerse un tratamiento.

Sandoval publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que se ve junto al terapista físico Giovanni Di Pascuale, conocido como Dr G Therapy 360 en Instagram. En la misma, la panelista del show Suelta la sopa, de Telemundo, está sentada en una camilla y el especialista tiene las manos en la cabeza de la conductora con un gesto como de broma.

“Mi Dr. Raúl González, mira con quien amanecí. Juro que yo no quería, pero Giovanni Di Pascuale me obligó a quererlo, ahora no sé a cual de los dos amo más”, escribió Carolina en el pie de foto.

Ante la imagen, que es una de las tres que publicó ese día con diferentes poses, usuarias la criticaron por la vestimenta que lucía. “Ella tiene que ver como agarrar fama! Sorry, pero la verdad te ves muy mal parada. Pobre marido y falta de respeto… ¿eso es lo que le vas a enseñar a tus hijas? @venenosandoval”, dijo una mujer. A esto, Sandoval le contestó: “¿Tú te refieres a agarrar? #lmao ya fama dicen que hay, pero lo que soy es popular. A mis hijas les enseño a no ser como tú que opinan sin rostro verdadero, besos amor”.

Otra usuaria le indicó que siempre la había admirado, pero escribió: “…No creo que tengas que salir en cuera para hacerte más famosa, cuida a tu marido que no vivo con él, pero parece buena persona”. Sandoval le respondió: “Bella y cómo me doy el masaje, con #jacket?”.

Hubo quien reiteró que sentía simpatía por Carolina, pero no le gustó la foto. Otra de muchas fans de Carolina salió en su defensa. “Disculpa que sea metiche, pero creo que el marido de Caro es un hombre seguro y sabe lo que tiene…”, aseveró. A la vez, algunas usuarias alertaban a las que criticaban que leyeran bien antes de comentar.