Así respondió Carolina Sandoval a quienes la criticaron por publicar fotos contra la homofobia Uno de sus seguidores en las redes sociales le comentó que su forma de pensar "no es congruente con los mandamientos de Dios". La Venenosa no se quedó callada. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La presentadora de televisión Carolina Sandoval fue criticada por algunos de sus seguidores en las redes sociales luego de que publicó varias fotos uniéndose a la lucha contra la homofobia. Para celebrar el Día Internacional contra la Homofobia el domingo, Sandoval compartió varias foto que se tomó en el desfile que marcó esa fecha el año pasado en Nueva York y dijo que se sentía orgullosa de haber crecido en el seno de una familia donde le enseñaron la importancia de amar al prójimo. “Le doy gracias a Dios que en mi casa siempre me enseñaron que lo más importante de la vida es el amor y que el amor es amor y punto”, escribió la copresentadora del programa Suelta la sopa, que se transmite por Telemundo, en su cuenta de Instagram. Agregó que estaba agradecida por “el cariño que recibo a diario de todos los distintos grupos de personas que se aman de la manera que lo sienten”. Algunos de sus seguidores mostraron su desacuerdo con la posición de la venezolana y le comentaron que su forma de pensar “no es congruente con los mandamientos de Dios”, a lo que la comunicadora respondió: “Dios es amor, Dios no discrimina, es uno solo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otros comentarios en contra de la comunicadora abordaron desde su cabello hasta cómo se puede pedir protección a Dios en medio de la pandemia del coronavirus cuando “se hace lo contrario a lo que él manda”. Image zoom Instagram / Carolina Sandoval Además de Sandoval, otros famosos que se unieron a apoyar a la comunidad LGBTQ este fin de semana fueron Ricky Martin, Kany García, Joy Huerta, Maribel Guardia, Ana Bárbara y Thalía. El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se celebra el 17 de mayo de cada año para denunciar la discriminación contra personas gay, transexuales y bisexuales, entre otros, en cualquier rincón del mundo.

