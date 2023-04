Carolina Sandoval se reencuentra con sus excompañeros de Telemundo por un motivo especial La conductora venezolana acudía al evento solidario creado por la Doctora Tania Medina para el lanzamiento de Fundación Sin Etiquetas, en beneficio de los padres de niños autistas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡El huracán Carolina Sandoval está en República Dominicana! Esta vez es por una causa justa y solidaria. La doctora Tania Medina, a quien le une un gran cariño y amistad, ha organizado un evento con motivo del lanzamiento de la Fundación Sin Etiquetas, en beneficio de los niños autistas y sus familias. La fiesta será este sábado y está inspirada en la MET GALA de Nueva York. El lugar donde se celebrará es el Hotel El Embajador, en Santo Domingo. Hasta allí se han trasladado grandes estrellas de la televisión para apoyar a su colega. Alrededor de 300 invitados que, además, también celebrarán el cumpleaños de la doctora que canta. Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: Mezcalent Entre los asistentes está Carolina, quien reporto todo desde su salida en el aeropuerto hasta su llegada a su destino final, al que fue acompañada por su amado esposo, Nick Hernández. Desde que subió al avión, la venezolana se fue encontrando con colegas y antiguos compañeros del medio para el que tantos años ha trabajado. Unas imágenes entrañables, además de divertidas, que ha dejado colgadas en sus historias de Instagram. Carlos Adyan, Giselle Blondet, Chiky Bombom y hasta el mismísimo Lucho Borrego, quien fuera uno de sus compañeros en Suelta la sopa, fueron algunos de los rostros conocidos con quienes se dejó ver contenta y muy animada. "Qué rico, sabroso y delicioso, estamos en República Dominicana y En Casa con Telemundo Se Sienta quien puede Hoy Día con La Venenosa y tomando Sopa", bromeó en la también exitosa emprendedora en su pie de foto con este juego de palabras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Inesperado encuentro", escribió Adyan por su parte sobre esta imagen. Uno que merece toda la cordialidad y las sonrisas porque se trata de una buena causa, una a la que todos le han puesto el alma y el corazón. A la lista de invitados a este importante evento se suman, entre otros muchos, Jomari Goyso, Marysol Terrazas y El Niño Prodigio.

