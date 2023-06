Las palabras de Carolina Sandoval ante los ataques a Bárbara Camila por su peso "Qué gorda está tu hija". La comunicadora venezolana respondió así a tal comentario. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De la Carolina Sandoval de hace años a la de ahora, hay un mucho esfuerzo y entrega de por medio. Su formación para el crecimiento personal con lecturas, conferencias y la organización de un movimiento como Fuertes y fabulosas, le ha enseñado a no entrar en batallas innecesarias. Defender lo suyo, sí, amargarse la vida, no. La comunicadora venezolana, quien acaba de entrevistar al sicólogo español Rafael Santandreu, autor de libros como Sin miedo o El método para vivir sin miedo, no está dispuesta a perder tiempo y energía con quien no lo amerita. Por eso, esta semana, afrontaba unos ataques contra su hija, Bárbara Camila, a quien llamaron "gorda", con un acercamiento basado en el aprender de esas actitudes lo que uno no quiere ser. "Siempre va a existir gente en redes sociales que trate de minimizar o ponerle un 'pero' a lo que haces", arrancó en este post en son de paz. Bárbara Camila Bárbara Camila, hija de Carolina Sandoval | Credit: Instagram Bárbara Camila; Mezcalent "Quiero que sepan lidiar con esto. Y yo, lejos de ponerme brava o responder a estas personas, les quiero poner un videíto en donde Bárbara Camila les responde sobre esto de si está gorda o no. Y recuerden algo, ser gorda no es un pecado". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN E insistió. "No dejes que críticas como estas acaben con tu tranquilidad". El video de la joven es digno de ver y muestra su decisión de cómo tratar a quien le trata mal. "La vida es bien bonita y vale la pena ser fuerte y fabulosa. Bárbara Camila cierra este mensaje", concluyó orgullosa la venezolana. La primogénita de Carolina recurrió al humor y al amor así misma en este clip que requiere de ser visto y escuchado más de una vez.

