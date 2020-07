Carolina Sandoval y su vínculo familiar con el productor de Suelta la sopa La relación entre la periodista venezolana y el también actor Carlos Mesber, padrino de su hija menor, está en entredicho luego de la salida del show de 'La venenosa'. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La inesperada y polémica salida de Carolina Sandoval, alias ‘La venenosa’, del programa Suelta la sopa (Telemundo) no solo implica una cuestión profesional para la carismática periodista venezolana sino también personal. Además de las 'amistades' que hizo durante los seis años que formó parte del programa con algunos de sus compañeros; el productor ejecutivo del show, Carlos Mesber, es el padrino de su hija Amalia Victoria, quien nació en 2016. Un fuerte vínculo que, pese a todo lo que ha sucedido entre ambas partes, los va a unir de por vida. Image zoom Carolina Sandoval y Carlos Mesber, productor ejecutivo de Suelta la sopa Instagram (x2) Si bien ninguno de los dos se ha pronunciado aún públicamente sobre este asunto, Carolina ha dejado entrever en sus redes sociales que la relación con Mesber no acabó de la mejor forma. En varios mensajes que compartió este martes a través de Instagram la también empresaria insinuó que se arrepiente de haberlo elegido como padrino de su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tú debiste ser el padrino de mi hija. Eres un ser de luz honesto", escribió Sandoval junto a una imagen en la que aparece posando con uno de sus amigos, Víctor Rocco. "Tú Nicolás Felizola amigo de años y de esos venezolanos dignos de admirar porque eres real también debiste ser padrino de Amalia Victoria", comentó en otra imagen. Mesber, quien participó años atrás en exitosas telenovelas como Gata salvaje (2002) y Tierra de pasiones (2006), tenía una relación muy cercana con la periodista. El CEO de High Hill Entertainment, productora de Suelta la sopa, acudía con frecuencia a los eventos que organizaba Sandoval, incluidos momentos tan íntimos como las fiestas navideñas, como se puede apreciar en las fotos que el propio Mesber ha compartido en Instagram. "Hoy cumple 4 añitos esta muñequita hermosa. Mi única ahijada. Compadres muchas felicidades por la gran labor que han hecho y que seguirán haciendo. Comay eres una guerrera", escribió en junio Carlos a través de sus redes sociales con motivo del cumpleaños número 4 de Amalia Victoria. Cabe mencionar que People en Español se puso en contacto con Mesber para conocer su versión de los hechos sin que hasta la fecha hayamos obtenido respuesta.

