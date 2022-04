Carolina Sandoval cuenta las consecuencias que tuvo en su salud la separación de Bárbara Camila Una vez más, la influencer venezolana abrió su corazón y contó sin filtros qué importante paso ha dado para proteger su salud después de la mudanza de su hija a Chicago. "Me he encontrado con mis demonios". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ni siquiera en medio de sus vacaciones familiares en Washington durante estos días de Pascua, Carolina Sandoval ha desconectado de su público ni dejado de trabajar. La conductora venezolana dijo sí a una entrevista con su compañero y amigo Jomari Goyso para su podcast Sin rodeos. Y tal y como indica el título, la exitosa influencer volvió a dejar a todos sin palabras con su nueva confesión. Cada entrevista con ella origina un titular y, sin duda, la charla con el español dio varios. Pero fue su sentir y sus consecuencias tras la partida de su hija Bárbara Camila a la universidad lo que dio a conocer una parte de Carolina que pocos imaginaban. Si bien ella ya hablado abiertamente de sus trastornos con la ansiedad, que no la depresión, no fue hasta la marcha de su hija a Chicago que decidió dar un paso más para poner un parón a este demonio que hizo mella en su salud. Carolina Sandoval Carolina Sandoval | Credit: IG/Carolina Sandoval "Yo sé que la partida de tu hija te removió muchísimas cosas... ¿cómo ha sido ese camino?", le expresó Jomari durante esta entrevista. "Me he encontrado con mis sombras, con mis demonios, con mis lados oscuros, con mis miedos, con mis desafíos...", expresó abiertamente Carolina. La feliz mamá de dos reconoció que aunque es un tema que viene arrastrando desde hace años, no fue hasta ese momento que decidió pedir ayuda profesional por primera vez. "Toda la partida de Bárbara a la universidad más que servirle a ella para madurar y crecer, me hizo a mí tomar decisiones importantes", confesó la comunicadora. "Acudir a un siquiatra, que era una tarea pendiente, tomar en serio mi salud emocional porque las cosas que te desbalancean tu equilibrio son importantes de tratar", confesó desde la capital de Estados Unidos. Aunque confiesa que siempre le gustaron los libros de autoayuda, fue desde agosto del 2021 que está con un life coach, con una sicóloga, con una terapista y un equipo multidisciplinario con el que trabaja en su bienestar. Quiso dejar claro que no es depresión, pues sus ganas de vivir son inmensas, es justo todo lo contrario, el miedo al futuro. A Carolina le genera ansiedad lo que pueda pasar y afectar precisamente a esa vida que ama tanto. Su decisión llega cuando sus ataques de pánico empezaron a superar los momentos de felicidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo ya he padecido de ansiedad desde que me convertí en madre, pero han sido episodios", describió sincera. Antes lo solucionaba en el momento con una llamada a alguien. "Háblame, dime algo, tengo miedo", les decía. Ahora no enfrenta esos momentos con "pañitos calientes", sino con la ayuda de un profesional que la orienta y guía. Carolina Sandoval en el evento de Poderosas Live 2022 Carolina Sandoval en el evento de Poderosas Live 2022 | Credit: Ciro Gutierrez/ @ciroinfocus "Lo que sufro es trastorno de ansiedad que es el miedo al futuro, el miedo a morirte, qué me va a pasar mañana, qué me va a preguntar Jomari", especificó. Todavía recuerda el ataque de pánico vivió al volante al pensar que podía morir en la autopista y no vería nunca más a su familia. "Somos lo que pensamos, esta que está aquí, la cabecita, el cerebro maneja todo lo de abajo y es en lo que he estado trabajando. Lo detonó Bárbara pero eran más cosas", aclaró a la audiencia de este podcast. Antes de acabar quiso, como siempre, dirigirse al público y compartir de corazón lo que a ella le ha funcionado y aconseja a quienes pasan por lo mismo. "No tengan miedo de hablarlo, no tengan pena, es mejor hablarlo que callarlo", añadió. "¿Algún día me voy a cuidar de la ansiedad?", esa es la pregunta que se hace y por la que está trabajando. Le ha ayudado la meditación, ese momento íntimo con ella misma, las charlas con gente que ama y, por supuesto, el ejercicio. Como en todo lo que hace, piensa seguir dando lo mejor de sí misma para llegar a la meta vencedora.

