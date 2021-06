¡Rumbo a Hawái! Carolina Sandoval presume de sus vacaciones en el paraíso El verano está aquí, así que la presentadora y su familia hicieron las maletas y partieron a este destino de ensueño desde el que reportó todas sus aventuras. Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las publicaciones de Carolina Sandoval cada vez que sale de viaje son mejor que cualquier guía turística. Gracias a sus videos y explicaciones parecería que uno está en el lugar donde ella se encuentra. En esta ocasión la venezolana partió rumbo a Hawái con su familia al completo para pasar, literalmente, unos días únicos e irrepetibles donde las aventuras no han cesado desde su aterrizaje. Como es habitual en ella, la conductora ha hecho cómplices a sus seguidores de estas vacaciones. Qué come, dónde, cómo son las playas y los rituales del lugar son preguntas que ya tienen respuesta en sus redes sociales. Y si alguien, seguro que muchos, no sabe lo que es viajar en primera clase, no hay problema que Carolina le hará sentir como si lo hubiera hecho. El viaje era largo y requería tomar dos aviones, pero con estas comodidades, la feliz mamá pudo descansar después de todo el estrés que suponen los aeropuertos y los trasbordos. Una vez en las islas, ¡comenzaba la fiesta! Y tremenda parranda. Carolina gozó de una buena piña a orillas del mar, de comidas típicas del lugar y, por supuesto, de la compañía de algunos buenos mozos que andaban por allí. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque está de vacaciones y desconectando de sus rutinas habituales, de lo que sí no ha desconectado ha sido de las redes, en las que sigue siendo la reina gracias a su entrega absoluta. Unas divertidas vacaciones en familia y de lo más merecidas después de un año lleno de estrés, sufrimiento y preocupación por culpa de la pandemia. ¡A disfrutar se ha dicho!

