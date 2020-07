¡Carolina Sandoval no para quieta! Este es su nuevo y apasionado proyecto Su cabecita siempre está activa. Nada le frena. La venezolana ya ha presentado su nueva y original colección de bañadores para este "verano en cuarentena". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Apenas acaba de salir de Suelta la sopa y Carolina Sandoval ya tiene un nuevo proyecto. Ella no sabe estar quieta y eso es lo que nos encanta de ella. En esta ocasión no es algo que tiene que ver con la televisión sino con su línea de ropa de la que nos pone al día a través de su página web carosandoval.com. ¡Ya están aquí! Recién saliditos del horno la venezolana ha presentado su nueva camada de bañadores. A pesar del encierro, la empresaria te invita que te lo pongas, aunque sea para darte tu paseíto por tu casa. Se trata de una línea diferente que incluye el efecto faja para hacerte ver más estilizada y donde destacan los colores fosforescentes y bien llamativos. Con la gracia que solo ella tiene, Carolina modeló sus creaciones que fueron aplaudidas por sus seguidores por la originalidad de sus estampados y diseños. Desde hace unos años, la feliz madre y esposa ha puesto a disposición del público sus famosas fajas, pelucas, productos de cuidado personal y ahora también sus bañadores. Desde su sección en redes El trasnocho con Caro, también disponible en su canal de Youtube, agradeció que cada día sean más los que le siguen, una cifra que ya asciende a los 2.3 millones de personas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Y aún hay más de la Veneno! A parte del trasnocho con esta showwoman en redes, ahora también podemos disfrutar de ella en El almuerzo con Caro, otra sección donde nos pone al día de sus comidas favoritas mientras nos hace un repaso de la vida y nos comparte sus opiniones, siempre atrevidas y sin pelos en la lengua. La conductora ha dejado el pasado atrás en un tiempo récord y no está dispuesta a perder ni un segundo de su tiempo en malos rollos. Así que prepárense porque, conociendo a Carolina, ¡se vienen muchas cosas buenas!

