"Tenemos el corazón roto": Carolina Sandoval pierde a dos familiares por culpa de la pandemia de covid-19 La carismática influencer compartió este viernes la triste noticia en sus redes sociales, donde rindió un emotivo homenaje a sus seres queridos que fallecieron. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval suele mostrar siempre su lado más divertido en las redes sociales con publicaciones de lo más extravagantes que entretienen a la vez que envían un mensaje de empoderamiento femenino. Este viernes, sin embargo, la periodista venezolana hizo uso de su cuenta de Instagram para rendir un emotivo homenaje a sus tíos, quienes perdieron la vida recientemente víctimas de la enfermedad infecciosa provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que mantiene desde hace un año en vilo al planeta. "Todos saben que amo a mi familia y es lo más importante de mi vida y hoy desde Miami a Charallave con el corazón roto pero tratando de celebrar la vida de dos [de los] nuestros más queridos", comenzó compartiendo 'La venenosa' con sus casi tres millones de seguidores. "Les cuento que en tiempos de pandemia a nosotros también nos ha tocado despedir a dos bellos seres humanos por este terrible mal invisible que invadió al mundo entero. Ella mi tía bella Cruz, él mi adorado tío Simón, ambos perdieron la batalla en Venezuela. El día 24 de marzo se nos fue mi tía y ayer 25 de marzo mi tío Simón. Tenemos el corazón roto en 'La Guzmanera'", prosiguió la que fuera panelista de Suelta la sopa (Telemundo). La periodista –hoy convertida en una exitosa influencer y empresaria que continúa desarrollando su profesión en las redes sociales– reconoció que el dolor que sienten en estos momentos como familia es muy difícil de explicar, especialmente estando lejos de su país. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tal vez lo que nos consuela es que el amor de ellos 'mis tíos Simón y Cruz' fue de película, duraron 56 años de matrimonio, él daba la vida por ella y ella nunca estaba sin él y ni la muerte los separó. Amor hasta la eternidad", aseveró Sandoval. "Mi gente siempre les voy a recordar amen a quienes aman y díganles que los aman a diario porque la vida es muy frágil y aunque el show debe continuar créanme que sé lo difícil que es para quienes entienden este feeling", concluyó su mensaje Carolina. La periodista avisó que hoy todo el contenido que publicará en las redes está grabado porque "en tiempos de pandemia también toca llorar un día entero por los nuestros".

