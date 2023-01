Carolina Sandoval pide perdón a Dayanara Torres por algo que le hizo en el pasado “No me quiero quedar con nada pendiente en esta vida”, dijo la presentadora de televisión frente a las cámaras, al reconocer que fue irresponsable e insensible. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval ofreció una disculpa pública a Dayanara Torres al considerar que fue insensible con en unas declaraciones del pasado y tomarse a la ligera las consecuencias de su divorcio con el cantante Marc Anthony. Todo sucedió durante la celebración del 4to aniversario de la empresa de Karen Paba en Miami, quien fue una de "Las 25 mujeres más poderosas" de People en Español en el 2019. En la alfombra roja, la presentadora de televisión venezolana dijo a Torres que en su pasado rol de la Venenosa en uno de sus antiguos programas de televisión estaba "buscando protagonismo" y era irresponsable con sus palabras. "Yo recuerdo que cuando sacaste ese libro [Casada conmigo], en la parte de recetas, yo pertenecía al staff de Luz María Doria, pero yo de manera irresponsable creo que dije algo así: 'Ay si vamos a aprender a hacer un flan porque eso te va a ayudar con el divorcio', pero con la mala leche porque la Venenosa estaba supuesta a hacer la tipa incómoda", manifestó. Explicó que no conocía su realidad ni su vida y que solo hacía ese tipo de comentarios para impresionar a la audiencia. Aseguró que sentía en su corazón la responsabilidad de hablar con ella porque "no me quiero quedar con nada pendiente en esta vida". "Uno cuando hace farándula o espectáculos, uno no puede decir las cosas [para] quedar como 'ay ella se atreve a todo'", añadió en forma de disculpa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La exreina de belleza agradeció las palabras de Sandoval y dijo que su libro fue una respuesta a la necesidad de ayudar a otras mujeres que también estuvieran pasando por una separación. Agregó que la parte de comida era para compartir las recetas que le daban confort en medio de su duelo.

