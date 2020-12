Close

Carolina Sandoval recuerda a su difunto padre y publica foto de su última Navidad en familia Carolina Sandoval mostró su dolor en Instagram al recordar a su difunto papá en esta época festiva y compartir una foto de la última Navidad que pasaron juntos. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Carolina Sandoval extraña a su difunto padre y lamenta su ausencia en esta época festiva. La influencer venezolana compartió una foto del recuerdo en Instagram, de sus padres celebrando su última Navidad juntos. "Y me voy a dormir con esta foto en mi corazón de la última navidad de mi padre con nosotras en Miami en el 2013 ...y aunque su “última” navidad fue en el 2014 en Venezuela en Charallave, estas memorias son nuestra invitación para recordarles ser felices HOY porque mañana no se sabe, nadie tiene comprado el futuro", expresó Sandoval. "En el presente, por lo menos ahora, a las Sandoval nos toca disfrazar nuestras lágrimas en estas fechas y entender que su tiempo había llegado ...y hoy nos alegramos pensando en lo mucho que mi hombre favorito amaba la navidad y al ver su sonrisa en nuestras miles de fotos sabemos que fue feliz", escribió en Instagram junto a una foto de sus padres frente a un arbolito navideño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando murió su padre Oswaldo Sandoval por complicaciones de salud la conductora de El almuerzo con Caro y El trasnocho con Caro expresó su desconsuelo en sus redes sociales. "Tengo el corazón partido, mi hombre favorito, mi Oswaldo Sandoval se me fue. No sé qué siento, no sé ni qué hago acá escribiendo, solo sé que durante todos estos años fuimos muy felices. Entre lágrimas y con su voz intacta en mi corazón, solo rezo un Padre Nuestro por su alma que es la mía. Esto es muy duro, muy difícil, escribir no sé si me calma, pero expresar esto tan grande que sentimos los Sandoval es algo que jamás hubiese querido contarles", escribió entonces. "Solo les pido una cadena de oración por el hombre más bello de mi vida, ese hombre que me enseñó a caminar, que me enseño a entender que las piedras son más bellas que las flores, nunca podré dejar de sentir ese último abrazo, ese último beso, tu olor. Gracias por esos viajes a Mérida (Venezuela), por enseñarme a amar la lectura y la poesía, la educación que me diste por medio de tus enseñanzas, gracias por esas mañanas camino a la universidad y por todos esos consejos como el gran amigo que siempre fuiste", expresó después de su muerte en el 2015. Sin duda sigue siendo su ángel y celebra con ellos desde el cielo.

